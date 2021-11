Yksikielinen kaksikielisessä (nyt jo monikielisessä) Pietarsaaressa on totuuden nimissä nieleskellyt vihan tunteita. Ihmeellisen pitkään ja nöyrästi on alistuttu todellisuuteen, jossa ruotsinkielen omaavien ja pelkästään suomen kieltä puhuvien välillä on ollut ammottava aukko palvelutasossa. On vain hyväksi asua ja elää monikulttuurisessa ja kielellisesti vivahteikkaassa ympäristössä, edellytyksenä on kuitenkin se, ettei tarvitse kokea olevansa "vieraalla maalla" kotimaassaan.

Pietarsaaressa on olemassa vanhoillinen bloggi, joka haluaa ylläpitää kielellistä ja kulttuurillista kahtiajakoa. "Rahvaan parissa" ollaan kuitenkin pariuduttu ilman kielirajoja ja eletään sujuvasti kahdella kielellä.

Jos me tahdomme, että yhdenvertaisuus palvelujen tasolla toteutuu, niin joidenkin on astuttava askel alaspäin kuvittelemaltaan "kuninkaan tuolilta" ja myönnettävä, että ei edes Pietarsaaresta voi tehdä yhden kieliryhmän linnoitusta.

Markku Laitinen,

Pietarsaari