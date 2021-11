Kuuntele maanantain 1.11. Uutiset Keskipohjanmaasta: Koronatilanne on erittäin huono Soiten alueella, Atte Ohtamaalla on mahdollisuus jääkiekon olympiajoukkueeseen ja televisiolähetyksiin on tulossa tuntien katkos tiistain aikana



Ääniuutiset voit kuunnella verkkosivuilta ja Keskipohjanmaan näköislehdestä. FAKTA Uutisia Keskipohjanmaasta Digitaalisen näköislehden kautta kuunneltavissa maanantaista lauantaihin Maanantain näköislehdessä ennakoidaan tulevaa uutisviikkoa Uutisissa kuulet tuoreimmat säätiedot Uutiset voi kuunnella myös tästä Lisää uutisia löydät osoitteesta keskipohjanmaa.fi