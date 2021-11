Ylivieskassa, Nivalassa ja Sievissä uusia koronavirustartuntoja – Kallion alue palaa Pohjois-Pohjanmaan maskisuosituksiin

Ylivieskassa, Sievissä, Nivalassa ja Alavieskassa toimiva peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedotti tiistaina, että sen alueella todetaan yhä uusia koronatartuntoja lähes päivittäin. Tartuntatilanne on kuitenkin rauhoittunut jonkin verran parin viikon takaisesta.

– Viikonlopun aikana Kallion kunnissa todettiin yhteensä kahdeksan koronavirustartuntaa. Kuusi tartunnoista tuli Ylivieskaan, yksi Nivalaan ja yksi Sieviin. Maanantaina tartuntoja todettiin kolme Ylivieskassa, ja näiden tartunnanjäljitys on käynnissä. Koronatartunnoista tiedotetaan jatkossa silloin, jos tartuntatilanne muuttuu merkittävästi, tai jos tilanteeseen liittyy merkittävä altistusriski esimerkiksi yleisellä paikalla.

– Koronarokotus antaa tehokkaan suojan koronavirustartunnan vaikeaa muotoa vastaan. Marraskuussa on useita walk in -rokotuspäiviä, jolloin voi käydä ottamassa 1. rokotusannoksen tai tehosterokotuksen, toteaa Kallio tiedotteessaan.

Maskin käytössä Kallion alueella palataan noudattamaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin suosituksia.

– Maskin käyttöä suositellaan oman harkinnan mukaan etenkin sellaisille henkilöille, jotka eivät ole saaneet täyttä rokotussarjaa sekä ruuhkaisissa sisätiloissa ja joukkoliikenteessä etenkin ruuhka-aikana. Maskia suositellaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä henkilökunnalle, kun he ovat lähikontaktissa potilaiden tai asiakkaiden kanssa, sekä vierailijoille ja avoterveydenhuollon potilaille, kun he ovat lähikontaktissa potilaisiin tai henkilökuntaan. Vuodeosastopotilaille maskien käyttöä suositellaan, kun he ovat lähikontaktissa muihin potilaisiin.