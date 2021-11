Kari Urpilaisen mielipide: Luottamus syntyy oikeudenmukaisuudesta sekä johdonmukaisuudesta

Kokkolan kaupungin luottamushenkilöstö on parhaillaan arvioimassa sitä, miten pitäisi käsitellä valtuuston puheenjohtaja Tiina Isotaluksen asemaa Hänen saatua käräjäoikeuden sakkorangaistuksen kunnianloukkaus -asiassa. Huomattakoon, että syyttäjäviranomainen ei nostanut syytettä, vaan asia eteni asianomistajan aloitteesta. Tiina Isotalus on pahoitellut sekä pyytänyt anteeksi tekoaan. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Valtuustoryhmät jatkanevat asian arviointia vasta kun valitusaika on umpeutunut.

On tarpeellista ja jopa välttämätöntä, että kaupungin toiminnassa on kaupunginvaltuuston tekemiä yli vaalikauden toimintaa ohjaavia toimintatapoja. Ne toimivat esim. periaatteellisina ratkaisuina ohjaten niin virkakunnan kuin luottamieshallinnonkin toimintaa. Niiden tavoite on luoda toimintaan periaatteellista uskottavuutta, rakentaa luottamusta sekä luoda toimintaan vakautta. Päätökset voidaan tehdä valtuustoryhmien kesken joko valtuuston virallisina päätöksinä tai ryhmien välisten neuvottelujen tuloksena sopimuksenkaltaisena toimintaa ohjaavana ratkaisuna. Esimerkiksi valtuuston päätös siitä , kuinka monta oppilasta edellytetään koulua kohden toiminnan jatkamiseksi ohjaa koulutoimen virkajohtoa yli vaalikausien, niin pitkään kunnes toisin päätetään.

Ryhmien välillä joudutaan myös tilanteisiin, jolloin luottamusmiehet käsittelevät asiaa, jonka kaltaista ei ole aiemmin ollut käsittelyssä saatikka ratkaistavana, jonka vaikutus ulottuu pidemmälle kuin vain yhtä asiaa tai vaalikautta koskien. Tällaisena ratkaisuna voidaan nähdä valtuustoryhmien tekemää yksimielistä päätöstä siitä, että silloinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Herlevin tekemän rikoksen ja saaman sakkorangaistuksen osalta keskustan ryhmän sisäinen luottamus ratkaisee Herlevin kohtalon. Muut ryhmät ilmoittivat olevansa moittimatta keskustan ryhmän päätöstä. Tuolloin ei edellytetty asian tuomista millään muotoa valtuustoon. Riitti kun ryhmien puheenjohtajat asian käsittelivät ja löysivät yksimielisen ratkaisun. Tätä ratkaisua voidaan hyvin luonnehtia periaatteellisena ennakkoratkaisuna, jolla on ohjaava luonne mahdollisia vastaavanlaisia tilanteita ajatellen.

On varsin outoa, jos vain pari vuotta sitten tapahtuneella asia-arvioinnilla sekä päätöksellä ei tänä päivänä olisi mitään merkitystä punnittaessa asiaa, jossa viranomaisen osalta on päädytty samankaltaiseen oikeudelliseen tuomioon, eli sakkorangaistukseen.

On muistettava, ettei valtuusto ole tuomioistuin. Valtuutetut eivät myöskään voi ” hypätä juristin rooliin ja oikeuden jakajiksi ”. Eivätkä asiat ilmesty valtuuston esityslistalle lehden pääkirjoituksesta. Eli eri tapausten ratkaisuun johtavaa oikeudellista puntarointia ei valtuustossa tehdä. Asioiden puolueeton mittaaminen on oikeastaan muutoin mahdotonta kuin sen kautta, että tehtyjen rikosten yhtäläisyydet tai erot arvioidaan saadulla sanktiolla ; onko kyseessä esim. sakkorangaistus vai vankilatuomio, mikä on teon vakavuus. Sekä Herlevin, että Isotaluksen tuomiot olivat molemmat sakkorangaistuksia.

Kokkolalaisen kunnallisen demokratian kannalta on haitallista jopa surullista, elleivät luottamushenkilöt tunnista omaa toimintaansa ohjaavia ratkaisuja. Vaihtoehtona tälle on tempoileva, kaikkia häiritsevä lyhytnäköisyys pikavoittojen saavuttamiseksi, ” tarkoitus pyhittää keinot ” -toimintatapa, joka rapauttaa toiminnan uskottavuutta sekä pyrkimystä yhdessä sovittujen ”pelisääntöjen” kunnioittamiseen. Noin 45 vuoden kuntahallinnon kokemuksiini viitaten väitän ,ettei tällaisen toimintatavan valitsemisella ainakaan vahvisteta vakautta tai luoda edellytyksiä rakentavalle yhteistyölle kuntalaisten parhaaksi. Juuri tämänkaltaisessa tilanteessa pitäisi kyetä jättämään ryhmäkohtaiset edut sekä vaaliasetelmat toisarvoiseen asemaan, aivan kuten valtuustoryhmät kykenivät tekemään viime vaalikaudella Herlevin tapausta käsiteltäessä.

Kari Urpilainen,

valtiopäiväneuvos

Kokkola