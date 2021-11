Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Koronatilanne vaatii nyt reagointia alueilla, kun koronanyrkit kokoontuvat

Koronatilanne on Keski-Pohjanmalla ja Keskipohjanmaa-lehden vaikutusalueella sellaisessa vaiheessa, että jotenkin viranomaisten pitää reagoida. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi lauantaina STT:n haastattelussa toivovansa, että alueilla otettaisiin käyttöön uusia rajoituksia epidemian hillitsemiseksi. ”Oma kysymykseni on, mitä me tässä odotamme”, kovisteli ministeri. Sitä samaa voi kysyä lehdessäkin. Koronatilanne heikkenee alueittain hyvinkin dramaattisesti, mutta käytännön elämässä kaikki vaikuttaa olevan kuten ennenkin.

Länsi- ja Sisä-Suomen avin ylijohtaja Marko Pukkisen mukaan paikallisia toimia on tehty esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan Lappajärvellä (HS 1.11.). Pukkisen mukaan hallituksen strategian mukaisesti rajoitustoimet pyritään kohdistamaan mahdollisimman täsmällisesti. Pukkinen kertoi lehtihaastattelussa, että avi saa lisätietoa alueiden tilanteesta alkuviikon aikana, kun koordinaatioryhmät eli niin sanonut koronanyrkit kokoontuvat. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon kuuluvat muun muassa Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa. Pohjois-Suomen aviin kuuluvat Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa.

Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen sanoi tiistaina Keskipohjanmaalle, että tilanne on erittäin huolestuttava. Alueellinen koronanyrkki eli viranomaistyöryhmä kokoontuukin keskiviikkona. Mielenkiinnolla voikin odottaa, millaisia kantoja viranomaistyöryhmä ottaa. Keski-Pohjanmaalla on Suomen vaikein koronatilanne, joten kokouksesta ei tule helppo.

Keski-Pohjanmaan infektioylilääkäri pitää ongelmana sitä, että korona leviää lasten ja nuorten keskuudessa muun muassa koulussa ja harrastuksissa. Valtiovalta on linjannut, että lasten ja nuorten elämää tulee rajoittaa mahdollisimman vähän. Rahkosen mukaan tämä tahtotila on hyvä, mutta käytännössä se tarkoittaa erittäin helposti tarttuvan deltaviruksen leviämistä nuorissa ikäryhmissä. Keski-Pohjanmaalla eletään siis leviämisvaiheessa. Voimassa on maskisuositus ja etätyösuositus. Ihmisten elämää on rajattu käytännössä vain ravintolassa käymisen osalta. Tämä ei nyt vaikuttaisi toimivan.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui tiistaina ja kokous totesi maakunnan siirtyneen perustasolta kiihtymisvaiheeseen. Tartunnat leviävät ennen kaikkea rokottamattoman väestön keskuudessa. Koordinaatioryhmän puheenjohtaja, OYS:n johtajaylilääkäri Terhi Nevala muistuttaa Keskipohjanmaassa, että koronan vuoksi sairaalahoitoon joutuvat ovat pääosin rokottamattomia. Tähän ongelmaan on olemassa ratkaisukeino.

