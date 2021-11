Elokuva-arvostelu: Riikinkeltaisen taivaan edessä katsoja hengästyy ja putoaa kyydistä – Kino-Keskipohjanmaan vlogissa myös Jan Olaussenin kuratoima näyttely ja dokumentti Coming out of the Ice -elokuvan kuvauksista Kokkolassa

Kino-Keskipohjanmaan videoblogissa palataan muistoihin, kun Kokkolassa vuonna 1981 kuvattiin amerikkalaiselokuvaa.

ELOKUVA: Rikinkeltainen taivas (Den svavelgula himlen). Ohjaus Claes Olsson. Käsikirjoitus Olsson ja Erik Norberg Kjell Westön romaanista. Kuvaus Mikael Gustafsson. Pääosissa Linda Zilliacus, Nicke Lignell, Sannah Nedergård, Tom Rejström. 120 min. K12. BioRex, Pietarsaari. Bio Rex, Kokkola.

★★★

Nuoripari makaa auringossa kesällä 1977. Frej (Tom Rejström) ei voi vastustaa houkutusta, vaan nuolaisee Stellan (Sannah Nedergård) otsalta valuvan hikipisaran. Claes Olssonin Kjell Westön romaanista ohjaama elokuva takautuu välillä 1960-luvulle päähenkilöiden lapsuuteen ja eteenpäin vuosikymmenten läpi nykypäiviin saakka. Eräs juonne säilyy mukana koko matkan. Frej ei voi unohtaa Stellan makua kieleltään. Vanha suola janottaa.

”Kjell Westö ei ole koskaan kuvannut seksiä niin avoimesti kuin uudessa romaanissaan.” Näin huusi Ilta-Sanomien otsikko Finlandia-palkitun tekijän viimeisimmästä kirjasta Rikinkeltainen taivas. (IS 19.8.2017) ”Westö kertoo, miksi seksistä on niin vaikea kirjoittaa”, säesti Keskipohjanmaan uutisjuttu. (KP 4.11.2017) Filmiversiossakin on tämän tästä rakastelukohtauksia. Mikään niistä ei nouse alkukuvan veroiseen erotiikkaan. Eikä niistä muodostu pääasiaa.

Mistä sitten muodostuu, jää epäselväksi. Romaaniin mahtuu tunnetusti enemmän asiaa kuin kaksituntiseen elokuvaan. Runsaudenpula valinnoissa koituu ongelmaksi: tarinan ytimen löytäminen ja sen kirkastaminen yleisölle. Aikakoukkaukset ja lukuisan hahmokatraan elämäntapahtumat jäävät välähdyksiksi jostain suuremmasta, piiloon jäävästä kokonaisuudesta. Merkitysyhteydet unohtuvat romaanin rivinväleihin.

Fragmentaariset henkilökuvat jättävät katsojan hämmentyneeksi. Onko kirjailija Frej (Nicke Lignell) vain epäonnistunut taiteilija, joka on kateellinen kustantamoiden uusien lemmikkien menestykselle? Myöhemmin selviää, että Frej on ollut Finlandian jo esikoisteoksesta saanut nuori lahjakkuus.

Nykyajan Stella (Linda Zilliacus) on rehellinen nuoruudentoverille. ”Se on vähän väsynyt, ei nouse lentoon”, nainen toteaa Frejn uusimmasta romaanista.

Filminä Rikinkeltainen taivas ei ole väsynyt, vaan energinen. Tämä on aiemmin tv-sarjoissa kunnostautuneen Mikael Gustafssonin ensimmäinen pitkän filmin kuvaus. Hänen otteensa on raikas ja luistava.

Kaksituntisen vauhti vain on niin huima aikamatka ja henkilökavalkadi, että katsoja hengästyy ja putoaa kyydistä. Kuvaavaa on näyttelijälahjakkuuksiemme tuhlailu. Suomenruotsalainen kärkikaarti on mukana, mutta Pekka Strang ja Sampo Sarkolakin pääsevät esittelemään vahvuuksiaan vain ohuina siivuina ja pikapaloina.

Ylva Ekblad äitinä on filmin ilopilkku. Parhaiten onnistuu pääpari Stella ja Frej. Zilliacus ja Lignell tekevät kattavat roolit, jotka pitävät hajanaista filmiä koossa. Osien nuoretkin esittäjät, Sannah Nedergård ja Tom Rejström, jäävät mieleen.

Onneksi ei ole turvauduttu maskeerauksella tai digitehosteilla vanhentamiseen. Sellainen ei filmissä onnistu. Tässä eri-ikäiset, vaihtuvat esittäjät rakentavat luontevan sillan roolihahmojen vuosikymmenille. Esimerkkinä Frejn kaltoin kohtelema papiksi valmistuva Kride. Nuori Alex Holmlund ja vanhempi Patrick Henriksen tavoittavat Kriden kaaren saumattomasti.

”Rikinkeltainen taivas on elämänsä kanssa tiliä tekevän miehen nostalgiaa”, kirjoitti Anni Saari kirja-arviossaan. ”Yhtenä teemana on muisti. Kertojan äänellä leikkiminen tarkoittaa sitä, että lukija ei voi täysin tietää, mikä on totuus kerrotun takana.” (KP 11.9.2017) Nyt ollaan jo lähellä sitä, mikä Olssonin filmissäkin tulee selväksi ja toimii. Frej purkaa kirjoittamalla mennyttä elämäänsä. ”Rakkaus pakottaa muistamaan”, mies miettii. Mutta voiko muistoihin luottaa? Tarinoiden vaarana on, että todellisuus muutetaan mieleiseksi.