Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ruotsissa alkaa aika pitkäaikaisen Löfvenin jälkeen

Ruotsin sosiaalidemokraattinen puolue äänestää torstaina puolueelle uuden puheenjohtajan. Tehtävää on hoitanut kymmenen vuotta Stefan Löfven. Kymmenen vuotta on yllättävän pitkä aika nykypolitiikassa, mutta viime kesä toi varmuuden puheenjohtajan ja samalla pääministerin vaihdoksesta.

Nyt on helppo viisastella naapurimaan asioiden tietämyksellä, koska varteen otettavia puheenjohtajaehdokkaita ei ole monta. Tuleva puheenjohtaja on Magdalena Andersson, joka on toiminut Ruotsin valtiovarainministerinä vuodesta 2014. Siviiliura hänellä on verohallinnosta.

Löfven on 64-vuotias jättäessään paikkansa. Puolueen nimitysvaliokunta päätti syyskuun lopulla ehdottaa Anderssonia uudeksi puheenjohtajaksi. Pääministereitä tulee ja menee.

Ruotsissa ratkaisu on historiallinen siinäkin mielessä, että Ruotsin pääministerinä on ollut tunnettuja hahmoja, mutta vasta nyt demokraattinen ja moderni Ruotsi on saamassa naisen johtajakseen. Vastaukseksi siihen, onko sukupuolella väliä. Kyllä sillä on ainakin niin kauan kuin kuluneesti sanottuna ensimmäinen lasikatto on murrettu. Sosiaalidemokraattisen puolueen valinnan on saatava vielä tuki valtiopäiviltä ennen kuin muutos on valmis.

Löfvenin kaudella on ruotsalainenkin yhteiskunta muuttunut ja kokenut monia kriisejä. Koronapandemia on vaikuttanut kaikkiin, mutta jengiväkivalta ja maahanmuuttoon liittyvät kysymykset ovat ravistelleet Ruotsia. Muistamme, miten Tukholman keskustassa tapahtunut terrori-isku Drottninggatanilla tuntui tuovan maailman pahuuden lähellemme.

Suomella ja Ruotsilla on läheiset välit ja Ruotsin tilannetta seurataan tarkasti. Löfvenin pääministerikauteen on mahtunut Suomessa useampi johtaja: Alexander Stubb, Juha Sipilä, Antti Rinne ja nyt Sanna Marin. Tiivis naapuriyhteistyö ja hyvät välit on myös turvallisuustekijä. Yhteistyö on toiminut jopa niin hyvin, että pääministeri Marin on sijaistanut Löfveniä EU-huippukokouksissa. Osa ruotsalaisista olisi mielellään vaihtanut pääministereitä päittäin.

