Varaa tärkeille tavaroille oma laatikkonsa ja tyhjennä lipastot ennen kantamista – Kokosimme vinkit onnistuneeseen muuttoon



Monilla on kokemusta painajaismaisista muutoista, kun perintöpiirongin kanssa on tuskailtu porraskäytävässä tai vuokratun muuttoauton palautusaika lähenee uhkaavasti. Joskus ylimääräistä vaivaa on voinut aiheutua siitä, jos tavarat on pakattu sekalaisiin nyssäköihin.