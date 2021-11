Pyhäinpäivän ja isäinpäivän essee: "Isäni inspiroi minua uskomaan yhteiseen ihmisyyteen"

Tänään on ensimmäinen pyhäinpäiväni ilman isääni. Ensimmäinen isätön isänpäivä on edessä viikon kuluttua. Se herättää monia ajatuksia – ja halua tehdä näkyväksi ajatuksiani ihmiselämän alati jatkuvasta kapulanvaihdosta – henkisen perinnön arkisesta kulusta sukupolvelta toiselle.

On ehkä hyvä aloittaa monelle meistä yhteisestä kokemuksesta. TV-ohjelma Vain Elämää on täynnä elämänmakuisia hetkiä hyvän ruuan ja inspiroivan musiikin äärellä. Yksi niistä oli Suvi Teräsniskan kaunis muistelu edesmenneestä ystävästään Olli Lindholmista. ”Tämä on kauneinta, mitä mä olen kuullut pitkään aikaan. Vasta kun hän oli poissa, näki sen aukon, mikä siitä jäi ja ymmärsi sen merkityksen.” Näin lausahti liikuttunut Anssi Kela yhteisen aterian äärellä.

Keskustelu sanoitti jotain tärkeää. Viimeistään aukko saa ymmärtämään paikan, joka lähimmäisellä on elämässämme ollut. Viimeistään aukko synnyttää tarpeen sanoittaa sitä paikkaa, koska silloin näemme sen kirkkaammin.

Yhteinen ateria on usein kauniiden hetkien koti meidän kaikkien elämässä. Yksi tällainen hetki tapahtui minulle kaksi viikkoa sitten – lounaalla hyvän ystäväni kanssa.

Meidän molempien isät kuolivat viime keväänä: kaipauksen kokemus ja surusta avautuva tie uuteen itseen yhdisti minua ja ystävääni. Hän oli pohtinut vanhempien henkistä perintöä itselleen ja kysyi minulta, mikä isäni henkinen perintö juuri minulle. Hän kannusti sanallistamaan sitä, jotta perintö voisi tulla näkyväksi minussa.

Ytimekkäänä esimerkkinä hän mainitsi muotoilun ”juokseva mies”, jolla olympiavoittaja Haile Gebrselassie oli omaa identiteettiään kuvaillut. Nuo kaksi sanaa kaikessa ytimekkyydessään innostivat minua kiteyttämään isäni henkistä perintöä, juuri minulle, juuri tänään. Mihin koen isäni minua inspiroineen?

Ensiksi minulle tuli mieleen ”kynään tarttuva mies”. Tällä en tarkoita, että maaseudulla elänyt työläisisäni olisi ollut jotain kirjailijasukua – päinvastoin. Kun hänen oma äitinsä ei ollut voinut käydä koulua eikä oppia lukemaan, kysymys oli ennenkaikkea oman kirjoitustaidon arvostamisesta ja ottamisesta käyttöön.

Tarttuminen oli arkista ja yksityistä. Kun isäni oli tavannut äitini, hän selvitti osoitteen ja kirjoitti kirjeen. Olen nähnyt kirjeen. Hän tarttui mahdollisuuteen, unelmaan rakkaudesta ja perheestä – ja sai tulevaisuutensa. Kynään tarttuminen oli myös julkista. Hän kirjoitti mielipiteitään sanomalehden yleisönosastolle ja kasvatti minuakin siihen jo lapsena.

Kynään tarttuvan miehen perintö voi tuntua pieneltä, mutta elämän pienellä valinnalla voi olla elämän mittainen vaikutus. Minäkin tartuin kynään tavatessani tulevan vaimoni, ja minäkin olen tarttunut kynään myös lehtien palstoilla. Kynään tarttumisen inspiraatio on jatkunut: siksi syntyi myös tämä pyhäinpäiväessee.

Toiseksi minulle tuli mieleen ”mikkiin tarttuva mies”. Usein se oli yksityistä. Olen muistellut isäni uskallusta tarttua karaokemikrofoniin ja laulaa Tapio Rautavaaran Kulkurin iltatähti – ja tunteella. Erityisen mieleenpainuvasti muistan, kun hän uskaltautui tarttua mikrofoniin julkisemmin – hetkissä, jolloin esiintymisjännitys oli varmasti kova.

Muistan elävästi, kuinka hän mummoni hautajaisissa uskalsi nousta puhumaan ääni väristen äitinsä muistosta. Muistan kirkkaasti, kuinka hän uskalsi nousta puhumaan – koulumatkalla hukkuneiden serkkujensa – hautamuistomerkin julkistamistilaisuudessa koko kylän edessä.

Isäni inspiroi minua tarttumaan mikkiin – ensin uskaltamaan, sitten tottumaan, sitten oppimaan puhumaan yleisön edessä. Mikkiin tarttuvan miehen perintö voi tuntua pieneltä, mutta itse asiassa oman ajatuksensa jakamisessa on kyse luottamuksesta siihen, että minunkin ajatukseni on sanomisen arvoinen. Silloin perinnössä on kyse kokonaisesta identiteetistä, jonka arvo onkin jo elämänkokoinen.

Kolmanneksi tulee mieleen ”toimeen tarttuva mies”. Hänen kristillinen veljeysaatteensa sai isäni tekemään pieniä ihmisenkokoisia tekoja, joista toivon jäävän myös kaikuja ikuisuuteen.

Hän oli kasvanut perinteiseen avioliittokäsitykseen mutta ei hyväksynyt seksuaalivähemmistöjen kiusaamista. Hänen tapansa viestiä siitä lapsilleen oli kutsua kotiimme jouluaattoaterialle paikkakunnan ainoa julkinen miespari – oltiin varmaan maalaiskylämme ainoita kutsujia siihen aikaan. Hän vei perheensä tuntemattomien yksinäisten ihmisten luo kylään, koska hänen mielestään yksinäisiä kuului auttaa.

Toimeen tarttuminen oli luonteeltaan yksityistä, mutta sillä oli myös yhteiskunnallisempi ulottuvuus. Isäni ei uskonut kommunistiseen diktatuuriin, koska se sorti ihmisen vapautta ja vähemmistökirkkojen jäseniä. Hän ei näitä näkemyksiään julistanut, vaan hän laittoi itsensä likoon piilokuljettamalla kristillistä kirjallisuutta rautaesiripun taakse ajoneuvoihin kätkettynä.

Isäni inspiroi minua uskomaan yhteiseen ihmisyyteen ja siihen, että omien arvojen viestiminen pienillä teoilla on arvokasta. Isojen tekojen jatkuva vaatiminen itseltään olisi taakka, mutta pienten tekojen haasteesta voi tulla hyvä harrastus.

Siksi isäni inspiroimana haastan itseäni joka päivä, että ”silmieni tasolta katsoisin kaikkia” kuten Väinö Linna kirjoitti romaanissaan Täällä Pohjantähden alla. Tähän elinikäiseen – aina keskeneräiseksi jäävään – opintomatkaan isäni perintö minua inspiroi.

Joillekin muille isäni saattoi näyttäytyä ihan vain tavallisena suomalaisena miehenä ja perheenisänä. Mutta hänen pojalleen isän henkinen perintö on kirkkaampi. ”Kynään, mikkiin ja toimeen tarttuva mies” – kaikessa arkisuudessaan – tuntuu siltä perinnöltä, josta tunnen syvää kiitollisuutta ja jonka annan inspiroida itseäni jatkossakin.

Arkista tarttumista ei sovi väheksyä. Me keskipohjalaiset saamme nähdä siinä jopa ripauksen anderschydeniaanista rohkeutta käyttää sananvapauttaan – tai johancandelinmaista hurjapäisyyttä puolustaa sorrettuja vähemmistöjä.

Saanko luvan kysyä, mikä on sinun isäsi henkinen perintö, juuri sinulle, mihin hän on sinua inspiroinut. Kun löydät sille perinnölle sanan tai kaksi, kiitä omaa isääsi tästä perinnöstä viikon päästä isänpäiväkortissasi tai isänpäiväpuheessasi. Jos kortille ei ole enää lukijaa tai puheelle kuulijaa, kiitä isääsi jo tänään pyhäinpäivänä – kuiskaamalla viestisi tästä ajasta ikuisuuteen.

Jos jaksoit lukea tämän esseen loppuun aamiaispöydässäsi, haluan kiittää Sinua siitä, että teit yhteisestä ateriasta kodin tälle ajatusten vaihdolle elämästä ja kuolemasta – näin pyhäinpäivänä ja näin isänpäivän kynnyksellä. Eläköön elämä!

Petter Mustapää

Keskipohjanmaan toimitus julkaisee kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.