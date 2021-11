Pohjoismaisen taidekoulun perilliset blogi: Kylägalleria Kirkkonummen Veikkolassa todistaa, että taide saavuttaa kokijansa muuallakin kuin vain kaupunkien keskustoissa

Muutin Veikkolan kylään Kirkkonummelle neljä vuotta sitten, ja ensimmäisen kerran ajatus Etsivätoimistosta heräsi jo silloin. Kirkkonummella kun ei ole yhtään nykytaiteen galleriaa. Haaveilimme etsivätoimistosta juuri siihen tilaan. Hieman rähjäiseen baarin vieressä sijaitsevaan pieneen villin lännen taloon. Kesäkuussa vuonna 2020 huomasimme että tila on tyhjillään.

Pandemia vaikutti jo kaikkien elämään. Soitimme välittömästi omistajalle, selitimme että sinne tulisi nykytaidetta ja 24 tunnin päästä olimme tilan uudet vuokralaiset. Tilassa tulisi tapahtumaan kiinnostavia asioita. Se olisi ilmaista, yleisölle tietenkin mutta varsinkin taiteilijoille.

ILMAISTA! Ennenkuulumatonta Suomessa. Tilasta ei tarvitsisi maksaa vuokraa, ja jos ja kun jotain toivottavasti myydään, galleria ottaisi taiteen välittämisestä – ei puolet vaan 15 prosenttia – ja tämäkin vain siksi että voisimme saada vuokratulot, julisteiden painattamiset yms. tärkeät kulut mahdollisesti rahoitettua.

Kirjailija ja biologi Annika Luther (kuvassa vasemmalla) sekä kuvataiteilija Pauliina Turakka-Purhonen vetivät kierroksen Turakka-Purhosen Herbarium-sarjan äärellä, tässä havainnosta maalattu pietaryrtti. Tämä vuoropuhelu osoittautui todella toimivaksi yhdistelmäksi näyttelykierroksella. TaideEtsivät

Suomessa taiteilija maksaa yleensä galleriatilasta vuokraa galleristille 1 500-2 500 euroa noin kuukauden näyttelyajasta. Tämän lisäksi, jos taidetta myydään, galleria ottaa teoksen myyntihinnasta 30-50 prosenttia.

Näin ei ole esimerkiksi naapurimaissamme Virossa ja Ruotsissa.

Suomessa taiteilijat ottavat pankista lainaa, myyvät omaisuuttaan, tai tekevät muita töitä rahoittaakseen näyttelyiden vuokrahinnat. Parhaassa tapauksessa taiteilija saa apurahan näyttelyvuokraan. Mielestämme se, että teosmyynnit tai apurahat menevät näyttelyvuokriin, on järjetöntä.

Tahdoimme TAIDEgalleria Etsivätoimistossa tarjota taiteelle tilan, josta taiteilijan ei tarvitse maksaa. Lisäksi halusimme tarjota tilan taiteelle, jonka ei tarvitse olla myyvää, sopivan kokoista tai näköistä.

Toiveena oli kiinnostavaa ja ajatuksia herättävää taidetta. Jotta taide saatiin vakuutettua perustimme toisen galleristietsivän, metalliartesaani Sami Männistön sekä TwoTowers-kuraattorin Petra Pesosen kanssa TaideEtsivät-yhdistyksen.

Kesän ensimmäisessä näyttelyssä oli Marja Patrikaisen(vasemmalla) sekatekniikalla tehtyjä teoksia ja Aura Hakurin (oikealla) maalauksia. Aura Hakurin Aamupalajumalat-teokseen kuuluvan maalaukseen sai omakseen tarjoamalla taiteilijalle aamupalan. Päivi Flack

Kuusi nykytaiteen kesänäyttelyä keräsivät katsojia ympäri Suomea. Galleria oli auki 71 päivää, 426 tuntia ja se tavoitti 830 kävijää. Kävijöissä oli 1-90-vuotiaita, perheitä, nuoria, taiteen suurkuluttajia ja ensimmäisen kerran galleriassa kävijöitä.

Taiteilijoita galleriassa oli esillä yhteensä 43, joista 30 suomalaista, 10 eri maista ja kolme paikallista taiteilijaa. Lisäksi galleriassa esiintyi seitsemän esiintyvää taiteilijaa avajaisten yhteydessä. Galleriasta kirjoitettiin yksitoista lehtijuttua.

Taidegalleria oli selkeästi tarpeellinen ensimmäisenä koronakesänä ja olimme tyytyväisiä, että uskalsimme heittäytyä tekemään jotain älytöntä. Ne rahat jotka olisimme normaaliaikoina käyttäneet kulttuurin kuluttajina ympäri maailmaa, laitoimme nyt taiteilijoiden tukemiseen ja taiteen tuomiseen omalle kylälle.

”Mummola näyttelytilana toi oman voimakkaan energiansa kokonaisuuteen. Tuloksena oli kokonaistaideteos, iloinen, särmikäs ja rento, erittäin katsojaystävällinen ja taiteellisesta tasosta tinkimätön.” Taidemaalari Kirsti Tuokon palaute kesän lopuksi. Kuvassa vasemmalla Kirsti Tuokon “Embroidered Dress and Banana” oikealla Mira Kankaanrannan “Aurinkosilmä itkee” ja alhaalla pöydällä Liisa Hietaniemen virkattu ja kudottu veistos “Merkit”. TaideEtsivät

Ideasta toteutukseen tapahtui nopeasti. Meillä oli viisi päivää aikaa ensimmäisiin avajaisiin. Mistä taiteilijat ja taide ensimmäisiin näyttelyihin?

Aluksi etsimme taidetta avoimella haulla, mutta kahden viikon välein vaihtuvat näyttelyt osoittivat tämän aikataulullisesti mahdottomaksi. Muutaman taiteilijan löysimme Internetistä, muutama järjestyi eri yhteyksien kautta. Kolme näyttelyiden taiteilijoista oli myös Pohjoismaisen taidekoulun oppilaita. Leonor Ruiz Dubrovin, Karstein Volle ja Joel Slotte.

Leonor osallistui kesän viimeiseen kansainväliseen näyttelyyn, johon taiteilijat eri puolilta lähettivät postitse teoksensa. Leonor oli jäänyt jumiin koronan takia residenssiin Espanjaan. Hän lähetti näyttelyn vangitsevan pienen maalauksen, joka herätti kiinnostusta ja myytiin heti avajaisissa.

Karstein Vollelta oli esillä hänen juuri valmistunut Pandemic Mindmap-sarjakuvansa, jonka hän ripusti esille galleriatilaan sivuittain installaationa. Sarjakuvakirja tuli painosta näyttelyn aikana. Nyt teos on ilmestynyt myös suomeksi nimellä Pandemia mielessäin, ja se on improvisoitu koronapäiväkirja keväästä 2020.

Joel Slotten teokset esitettiin yhdessä Panos Balomenoksen teosten kanssa. Kummatkin taiteilijat työskentelevät hitaasti ja tutkien niin aiheita kuin välinettään. Panoksen teoksissa kerrostuvat kollektiiviset kertomukset ja vaatii taiteilijalta suurta paneutumista kiteyttää se valtava määrä tietoa yhteen kuvaan. Teoksia voi ihailla myös niiden taitavasta toteutuksesta. Vesivärit, huh! Mutta syventyessä lukemaan myös ajatuksia ja tekstejä niiden takana, ne antavat katsojalle huimasti pohdittavaa.

Teoksissa kiteytyy hienosti tämän hetkinen maailmantilanne. Raha, valta, tieto ja niiden jakaminen tai jakamattomuus. Monet näyttelyt herättivät paljon keskustelua galleriavieraiden kanssa ja saimme kiitosta, että myös vakavampia aiheita tuodaan pienelle kylälle esille.

Kirjoitimme Joel Slottesta seuraavasti: “Joel Slotte maalaa tavalla, joka ei ole tyypillistä tällä hetkellä Suomessa. Figuratiivisyys ja esittävyys ei aina saa tukea taidekouluissa. Vihjeitä ja viittauksia lukemalla, kuten vaikkapa Slotten omin sanoin “duunarideathmetalli”-logoja paidoissa ja hihamerkeissä, löytyy monia tasoja. Psykologisesti ladatut vangitsevat maalaukset jäävät mieleen kummittelemaan. Kun niitä on nähnyt kerran niiden äärelle on päästävä yhä uudestaan. Joel Slotte on selkeästi seuraava tähti suomalaisen taiteen kentällä.”

Paitsi että olemme taide-etsiviä niin myös aika hyviä ennustajia.

PNuori taiteenkeräilijä Samuel Honkonen ja taiteilija Panos Balomenos käsissään tulostettu versio “Nomisma 0,00”-teoksesta TaideGalleria Etsivätoimiston edessä. Päivi Flack

Gallerian kesä huipentui kun loppukesästä veikkolalainen, seitsemänvuotias Samuel Honkonen ja toisen näyttelymme taiteilija Panos Balomenos tapasivat toisensa. Balomenoksen "Love & Money"-sarjan vesivärein ja lyijykynin tehty “Nomisma 0,00” -teos kiinnitti Samuelin huomion kesäkuussa. Kysyttäessä hän kertoi ihastuneensa siihen, että teoksen seteli oli nollan arvoinen ja Euroopan unionin tähdet sinkoilevat mellakan voimasta. Hän kävi sitä ihastelemassa useampaan otteeseen, kertoi säästöistään ja kysyi, voimmeko soittaa taiteilijalle, jos nämä riittäisivät teoksen hankintaan. Kerroimme että teoksen arvo on valitettavasti huomattavasti moninkertainen.

Samuel Honkonen kävi katsomassa myös kaikki muut näyttelyt. Viimeisissä avajaisissa hän halusi tulla vielä varmistamaan, että oliko tämän teoksen saaminen kuitenkin jotenkin mahdollista. Taiteilija innostui pienestä taiteen keräilijästä niin, että lupasi tehdä sopivan vedoksen tähän hintaan.

“Oli todella koskettavaa, että pieni lapsi, joka on ymmärtänyt sataprosenttisesti teokseni tarkoituksen, haluaisi sen itselleen. Ajattelin, että olisi tosi hyvä, jos hän saisi sen jollain eri muodolla. Tulosteen koko on inhimillisempi ja pienelle lapselle sopivampi. Lapsen hymy ja into olivat palkitsevinta tässä asiassa. Minun mielestäni teokseni tarkoitus ja ajatus olivat tärkeämpiä kuin teoksen fyysinen olemus.”

Tässä kiteytyy kylägallerian onnistumisen ydin, pieni poika vaikuttuu taiteesta niin että se jää vaivaamaan häntä koko kesäksi ja se, että onnistuimme järjestämään, että tämä toteutui.

Panoraama kuva taiteilijatapaamisesta Komugi Andon kanssa hänen ja veikkolalaisen Eero Aarnion yhteisnäyttelyssä. TaideEtsivät

Gallerialle toivottiin jatkoa mutta voittoa tavoittelemattomana sitä on liian raskas pyörittää muun työn ohella. Halusimme kuitenkin jatkaa jollakin tavalla ja tänä kesänä teimmekin yhteistyötä paikallisen erityisesti sisustetun Mummola-kahvilan ja Matkakoti Taikayön kanssa. Halusimme tukea sekä heitä tuomalla uusia asiakkaita että taiteilijoita uudella Ars Weikkolanäyttelykonseptilla koronan jatkuessa. Tällä kertaa näyttelyn suunnittelu aloitettiin TwoTowersin voimin vuosi etukäteen viiden päivän sijaan.

Saimme myös apurahaa tähän näyttelyyn ja pystyimme siten maksamaan taiteilijoille työskentelystä. Pyysimme erikoiseen tilaan taiteilijat teosten perusteella. Kahvila ei lähtökohtaisesti ole ammattitaiteilijoille kiinnostava näyttelytila, mutta onneksemme mukaan kutsumamme kiinnostavat eri tekniikoin työskentelevää suomalaista taiteilijaa lähti tähän mukaan.

Onnistuimme vakuuttamaan heidät, että taide esiteltäisiin ja asiat järjestettäisiin ammattimaisesti taiteilijaa tukien. Esillä oli yhteensä yli 80 teosta viideltä taiteilijalta nykytaiteen levittyessä talon joka puolelle ja ulkoseiniinkin. Lisäksi järjestimme 11 oheistapahtumaa, taiteilijatapaamisia ja runo- ja kirjoitusiltoja taiteen keskellä. Nämä toteutettiin yhteistyössä Veikkolan Kartanoteatterin ja Kirkkonummen kirjastonystävien kanssa.

Vastaanotto oli hyvä tälläkin kertaa sekä taiteilijoiden ja yleisön puolelta ja nykytaiteeseen tutustuminen kahvilaympäristössä madalsi kynnystä entisestään. Ensi kesälle Ars Weikkolan suunnitelmat ovat jo pitkällä. Tällä kertaa haluamme tukea koronassa pahiten kärsineitä taiteilijoita. TaideEtsivät tuovat kylälle tällä kertaa eri esittävän taiteen muotoja. Taas uudessa ympäristössä pääsevät esille muutenkin marginaalissa olevat nykytanssin, monologiteatterin ja performanssitaiteen esittäjät.

Mahdollisuus kokea nykytaidetta myös isojen keskittymien ulkopuolella on mielestämme tärkeää. Toivomme saavamme apurahaa, jotta voimme maksaa taiteilijoille korvauksen työstään ja mahdollistaa kaikille nykytaiteen eri muotoihin tutustumisen. Kokkolan vireänä kulttuurikaupunkina pitäisi mahdollistaa tämä myös omille asukkailleen.

Toivomme että Visu-galleria, taiteilijaresidenssit ja Pohjoismainen taidekoulu pääsevät uuteen alkuun mahdollisimman pian.

TaideEtsivät ry perustajat ovat metalliartesaani Sami Männistö, tanssipedagogi Petra Pesonen ja kuvataiteilija Pauliina Pesonen. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kulttuurin ja taiteiden saavutettavuutta yhdistyksen kotipaikkakunnalla ja laajemmin Uudellamaalla, sekä koota taiteen tekijät ja tukijat yhteiseen toimintaan, järjestää taidenäyttelyitä ja kulttuuritilaisuuksia, suunnitella ja järjestää kursseja ja taidekoulutusta sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.