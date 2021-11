Keskipohjanmaan päätoimittajan mielipide myös videolla: Kieli on kuin ihmisen mieli, paljon enemmän kuin kirjaimia ja sanoja

Lauantaina on Svenska dagen, Ruotsalaisuuden päivä. Päivällä on edelleen merkitystä ja tarvetta. Ruotsi on monen suomalaisen äidinkieli, toisten kotikieli tai työkieli.

Näillä seuduilla, joissa elämme, ruotsin kieli kuuluu ja näkyy. Ilmestyy ruotsinkielisiä lehtiä, ruotsia kuuluu radiosta, ruotsia puhutaan kaupassa ja työpaikoilla. Kokkolassakin jopa yllättävän, nykyään jopa valitettavan harvoin.

Suomessa ruotsinkieliset ovat usein kaksikielisiä ja esimerkiksi Kokkolan seudulla on pääsääntö, että ruotsinkieliset alkavat puhua suomea, kun paikalla on yksi tai kaksi suomenkielistä. Se on huomaavaista ja usein käytännöllistä. Arvostan kyllä sitäkin, että saan puhua ruotsia, epätäydellistä, mutta kuitenkin. Oma "kyökkiruotsi" riittää monissa arjen tilanteissa.

Kieli on muutakin kuin pelkkää puhuttua sanomaa, kirjaimia ja sanoja. Kieli on ihmisen sielun peili. Äidinkieli on kuin ihmisen mieli oli äidinkieli mikä tahansa. Se on jokaiselle meistä arvokas ja tärkeä.

Ruotsia äidinkielenään puhua työkaveri puhuu erittäin sujuvasti suomea meidän suomenkielisten työkavereiden kanssa. Eilen samainen työkaveri tapasi firman käytävllä sattumalta hyvän kaverinsa, joka on myöskin ruotsinkielinen.

Oli viehättävää seurata, miten kielen vaihtuminen Kokkola-ruotsiksi vaikutti. Kun kaksi kaverusta puhui yhteistä kieltä, näkyi jonkinlainen muutos myös persoonassa: lisää hymyä, nopeutta puheessa, eloisia kädenliikkeitä.

Tämän saman on voinut itse havaita toisin päin. Vierasta kieltä puhuessa nopean ihmisen temperamentti muuttuu, huumori häviää tai vaikeutuu, tilannekomiikka tulee sen verran jälkijunassa, että se ei oikeastaan kannata. Silti on mukavaa puhua kaikilla niillä kielillä, joita suinkin osaa. Omalla äidinkielellä vivaihteiden välittämäminen on hienoa.