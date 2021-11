Marimekon kukoistukseen nostanut Kirsti Paakkanen on kuollut – Paakkanen puhui mieluummin sydämestä kuin numeroista: "Rahaa alkaa virrata, jos sydän on mukana."

Marimekon pitkäaikainen omistaja Kirsti Paakkanen on kuollut, kertoo hänen asiainhoitajansa Kari Miettinen. Paakkanen oli kuollessaan 92-vuotias.

Paakkanen tunnetaan yhtenä Suomen valovoimaisimmista yrittäjistä. Hän nosti alennustilassa olleen Marimekon uuteen kukoistukseen. Hän myi Marimekon vuonna 2008 ja siirtyi sen jälkeen eläkkeelle.

Marimekon Paakkanen osti vuonna 1991 keskellä laman syövereitä. Sitä ennen hän teki merkittävän uran 1960-luvulla perustamassaan naisten mainostoimistossa Womenassa.

– Yritysmaailmassa hän säilytti idealisminsa. Hänen tavanomaisuudesta poikkeavat yritysteesinsä olivat tunteet, luovuus, totuus, välittäminen, kurinalaisuus ja talkoohenki, Miettinen luonnehtii Paakkasta.

Selväksi kävi, että mustiin pukeutuva nainen oli poikkeuksellinen yritysjohtaja, joka puhui mieluummin sydämestä kuin numeroista.

– Minulla on bisnesfilosofia, joka toimii. Kun ei ensimmäisenä ajattele rahaa, vaan sitä, että työ onnistuu ja siinä on sydän mukana, rahaa alkaa virrata ovista ja ikkunoista, Paakkanen kuvasi ajattelutapaansa Ulla-Maija Paavilaisen kirjoittamassa, viime vuonna ilmestyneessä elämäkerrassa Suurin niistä on rakkaus.

Marimekko tuli hänen aikanaan tunnetuksi näyttävistä muotinäytöksistä ja siitä, että suunnittelijat lanseerattiin kuin filmitähdet.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Paakkanen luotti tuotteita valitessaan intuitioon, ja myös ihmisten kanssa ensivaikutelma oli hänelle tärkeä. Hänellä oli kyky lumota ihmiset ja saada nämä tuntemaan itsensä erityisiksi, mutta myös romahduttaa nuo kuvitelmat.

Avoautolla tukka hulmuten Nizzan rantabulevardilla

Elämäkerrassa Paakkasta kuvaillaan erakoksi, työssä sosiaaliseksi mutta vapaa-aikana itsekseen viihtyväksi.

Kauniit puitteet olivat hänelle tärkeät ja viimeisinä vuosinaan hän keskittyi sisustamaan kotejaan, merenrantataloa Espoossa, huvilaansa Nizzassa ja perusteellisesti remontoitua Saarijärven kotimökkiään.

Paakkasta viehätti myös pramea elämä. Ylellisen talon Nizzasta hän osti myytään Womenan vuonna 1989. Kuvaan kuului ranskalainen miesystävä.

Paavilaisen elämänkerran mukaan yli 60-vuotias Paakkanen ajeli Nizzan rantabulevardia avoautolla hiukset ja sifongit tuulessa liehuen.

Hänen kunnianhimonsa ei kuitenkaan vaihtunut Nizzassa mukavuudenhaluun. Marimekon hän osti entisen työtoverinsa neuvosta.

– Yhtiö on kurjemmassa kunnossa kuin hän on odottanut. Se paljastuu varastoja kiertäessä. Yksi huone on täynnä liikelahjoiksi tarkoitettuja mustia kivilehmiä. Niiden mykkä mölinä kertoo, että koko Marimekon liikeidea on kadonnut, elämänkerta kuvaa.

Alkoi uudistusten aikakausi. Muotinäytökset vetivät väkeä. Elämänkerran mukaan Paakkasella oli erinomainen maku ja kyky löytää rinnalleen oikeat ihmiset.

Eeva osoitti naisen myyntitaidon myytyään Aatamille omenan

Paakkasen vuonna 1969 perustama Womena löi läpi erikoislaatuisella tempauksella. Mainostoimisto lanseerattiin kampanjalla \”Nyt omena – huomenna Womena\”.

Neliskulmaisiin pahvilaatikoihin pakattiin 600 omenaa, ja ne lähetettiin potentiaalisille asiakkaille. Perään lähti kirje, jossa kerrottiin, että jo Eeva osoitti naisen myyntitaidon myytyään Aatamille omenan.

Jo ennen Womenaa Paakkanen ehti tehdä uraa mainosalalla. Köyhässä mökissä Saarijärvellä syntynyt Paakkanen muutti Helsinkiin 16-vuotiaana mennäkseen oppikouluun, mutta ylioppilasta hänestä ei tullut. Sen sijaan hän paiski erilaisia töitä ja päätyi lopulta töihin Mainos Kunnas -nimiseen mainostoimistoon.

Hänen palkkaamistaan yli viidenkymmenen hakijan joukosta saattoi edesauttaa se, että hän lupasi tehdä töitä palkatta.

Avioero ja siirtyminen karriäärinaiseksi

Paakkanen ehti olla myös naimisissa, mutta hän ehdotti aviomiehelleen Jorma Paakkaselle avioeroa. Taustalla oli pariskunnan lapsettomuus. Kirsti Paakkanen halusi antaa miehelleen tilaisuuden hankkia lapsia.

Jorma Paakkanen avioitui eron jälkeen kahdesti, sai viisi lasta ja kuoli 92-vuotiaana vuonna 2019.

Kirsti Paakkanen sen sijaan aloitti uran "karriäärinaisena".