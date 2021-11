Kokkolan vahva vaikuttaja Anders Chydenius oli aikaansa edellä myös rokotusasiassa: Olisiko hänen terveysvalistusperintö elvytettävä uudelleen?

“Ripitetty ja rokotettu”, on sanonta, jota moni suomalainen on nykyisen pandemian aikana toistellut ymmärtämättä sen taustaa ja sisältöä. Vielä 1900-luvun alkupuolella kirkonkirjoissa ja monen suomalaisen henkilöpapereissa oli maininta "rippikoulun käynyt ja rokotettu". Tällaista ihmistä kohdeltiin vastuullisena aikuisena.

Miksi rokotus piti mainita kirkonkirjoissa? Koska rippikoulu tavoitti koko ikäluokan muutamaa harvaa poikkeusta lukuun ottamatta, oli käytännöllistä yhdistää rippikoulu ja rokotus. Kirkonkirjaan tehtiin rokotusmerkintä rippikoulumerkinnän yhteydessä. Kirkonkirjat olivat 1700-luvulla ainoat väestökirjat. Kunnan ja seurakunnan tehtävät eriytettiin vasta vuoden 1869 kirkkolaissa. Pappien tehtävänä oli valistaa kansaa rokotuksen hyödyistä ja lukkareiden tehtäväksi annettiin rokottaminen.

Tässä kirjoituksessa tuon esille yhteiskunnallisesti aktiivisen papin Anders Chydeniuksen (1729-1803) merkitystä isorokkorokotuksen alkeismuodon “rokon istutuksen” edistämisessä. Ensimmäinen varsinainen isorokkorokotus annettiin Suomessa juuri ennen Chydeniuksen kuolemaa vuonna 1802. Kysyn myös, olisiko Chydeniuksen terveysvalistusperintö elvytettävä uudelleen.

Rokon istutusoli varsinaista rokotusta alkeellisempi menetelmä. Isorokkoa sairastavan rakkuloista otettiin visvaa, jota siirrettiin terveen ihmisen ihon alle, ja hän sai taudin oireita tai sairasti taudin lievässä muodossa ja näin sai immuniteetin. Joskus kuitenkin isorokko tuli istutuksen jälkeen vakavassa muodossa, ja noin kaksi prosenttia rokon istutuksen saaneista kuoli. Rokon istutukseen kuolleiden määrä oli kuitenkin huomattavasti pienempi kuin isorokkoon kuolleiden määrä olisi ollut, jos epidemia olisi puhjennut.

Kun ensimmäisiä rokon istutuksia tehtiin 1700-luvun puolivälissä, oli koko Suomessa vain parikymmentä lääketieteellisen koulutuksen saanutta lääkäriä. Sairaanhoitajan ammatin historia Suomessa alkaa juuri 1700-1800 -lukujen vaihteesta.

Kirkko on ollut Suomessa hengellisen ja aineellisen hyvinvoinnin edistäjä. Kirkon puoleen käännyttiin, kun kansa haluttiin saattaa osalliseksi rokotuksen tuomasta terveyshyödystä. Kirkkohistoriassa 1700-lukua kutsutaan “hyödyn ajaksi”. Tämän ajan kuvaan kuuluu papiston vahva yhteiskunnallinen aktiivisuus. Aikaansa seuraava papisto tarttui myös oma-aloitteisesti kaikkiin kansanterveyden edistämisen mahdollisuuksiin ja käytti tuon ajan tärkeintä mediaa eli saarnatuolia myös terveysvalistukseen.

Erityisen tarmokkaana rokon istutuksen valistajana Pohjanmaalla tunnettiin Kokkolan kirkkoherrana 1770–1803 vaikuttanut teologian tohtori Anders Chydenius. Nykyisessä Kokkolassa Chydeniuksen perintö on näkyvästi esillä: On Yliopistokeskus Chydenius, kauppakeskus Chydenia ja Antti Chydeniuksenkatu. Kaarlelan kirkonmäellä on Chydeniuksen asuma pappila kotiseutumuseona.

Chydeniuksen laajaan kirjalliseen tuotantoon kuuluu kirjoitus Tanckar om Koppympningen för Allmogen i Finland (Ajatuksia rokonistutuksesta suomalaisen rahvaan parissa). Chydenius oli tutustunut erityisesti Englannissa käytettyihin rokonistutuksen menetelmiin ilmeisesti valtiopäivämiehenä Tukholmassa ollessaan, koska siellä oli tarjolla laaja valikoima kirjallisuutta ja sanomalehtiä.

Chydeniuksen kirjoitusta kommentoinut dosentti, LKT Heikki S. Vuorinen kuvaa Chydeniuksen eniten suosimaa rokonistutusmenetelmää näin: ”Rahvaan rokottamisessa hän piti parhaimpana menetelmää, jossa rokkoaineen saamiseksi käytettiin lankaa, joka vietiin neulalla isorokkoa sairastavan märkärakkulan läpi. Näin saatu märkäinen lanka säilytettiin esimerkiksi lasipullossa. Tällainen rokkoinen lanka vietiin sitten neulalla rokotettavan lapsen ihon läpi, mieluiten peukalon ja etusormen välisestä poimusta.”

Chydeniuksen kirjoituksen otsikostakin käy selville, että hänelle tärkeä asia oli tavallisen perustyötä tekevän kansan eli rahvaan terveys. Pohjanmaalla oli 1750-luvun puolivälistä alkaen tehty rokon istutuksia menestyksellisesti. Chydeniuksen valistustyö oli vaikuttanut, että oppimaton ja usein konservatiivisen epäluuloinen rahvas oli alkanut luottaa uuteen erikoiseen taudintorjuntamenetelmään. Rokon istutusta lääketieteen asiantuntijana oli edistänyt Vaasassa piirilääkärinä toiminut Chydeniuksen ystävä Rudolf Hast, jonka vuonna 1784 tapahtuneen kuoleman jälkeen rokon istutukset Pohjanmaalla vähenivät ja olivat lähes katoamassa.

Chydenius esittäähuolestumisensa rahvaan puolesta kirjoituksensa kohdassa 4: “Tyydytään näköjään siihen, että säätyläisten lapset pelastetaan, samalla kun nähdään satojen rahvaan lasten kuolevan isorokkoon ja suuren osaan henkiin jääneistä kärsivän ulkonäön tärveltymisestä ja muutamien rampautuvan tai sokeutuvan. Tämä kaikki on viime aikoina suuresti huolestuttanut minua, kun näen nyt toiminnan olevan ikään kuin henkitoreissaan ja ehkä pian kokonaan loppuvan, sillä minähän kuuluin ensimmäisiin, jotka pystyivät saamaan rahvaan hyväksymään tämän siunatun pelastuskeinon lastensa hengen ja terveyden säilyttämiseksi.” (suom. Heikki Eskelinen)

Chydenius lähetti kirjoituksen Kuninkaalliselle Talousseuralle vuonna 1799. Kuninkaallinen Talousseura oli vuonna 1797 perustettu liikemiehistä ja poliitikoista koostuva klubi, joka pyrki edistämään taloudellista toimeliaisuutta. Siksi myös kansanterveydelliset kysymykset olivat sille tärkeitä, ja erityistä kiinnostusta seura osoitti isorokon torjunnan menetelmiin. Chydenius oli valittu Talousseuran jäseneksi jo sen perustamisvuonna.

Talousseura suhtautui kuitenkin epäilevästi muutamiin Chydeniuksen ideoihin ja olisi suostunut julkaisemaan vain historiallisen rokonistutuksen vaiheita Pohjanmaalla kuvaavan osan. Seurassa syntyi arvovaltakiista, kun Chydenius uhkasi vetää kirjoituksensa pois ja julkaista sen omalla kustannuksellaan. Lopulta Talousseura julkaisi kirjoituksen kokonaisuudessaan postuumisti vuonna 1803 Chydeniuksen kuoleman jälkeen.

Siitä Talousseura ja Chydenius olivat samaa mieltä, että jos rokon istutus olisi jätetty harvalukuisen lääkärikunnan käsiin, sen kattavuus olisi jäänyt liian alhaiseksi. Siksi tarvittiin lukkareita rokottajiksi ja pappeja valistajiksi. Heidän työnsä tuotti tulosta. Rokon istutuksen kattavuus Pohjanmaalla oli hyvä 1700-luvun lopussa, mutta itäisessä Suomessa hyvin alhainen. Estikö alkeellinen rokon istutus isorokon leviämistä, ei ole todennettavissa, koska kattavaa tilastointia rokon istutuksista, sairastavuudesta ja kuolinsyistä ei ollut.

Kun varsinaiset rokotukset alkoivat 1800-luvulla, oli kirkko myös rokotusvalistuksen eturintamassa. Pappeja velvoitettiin saarnoissa ja muissa julkisissa puheissa sekä perhejuhlissa käydessään valistamaan rokotuksen hyödyistä, ja lukkareita koulutettiin rokottajiksi. Ilman Anders Chydeniuksen työtä rokon istutuksen edistämisessä 1700-luvulla ei kirkolla ehkä olisi ollut niin näkyvää roolia rokotuksen edistämisessä 1800-luvulla.

Chydeniuksen vaikutusalueella ovat rokotusmielialat nyt toisenlaiset. Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa ilmenee paljon rokotuskriittisyyttä, ja rokotuskattavuus on jäänyt itäistä Suomea alhaisemmaksi. Kun Anders Chydenius muuten nauttii Kokkolan seudulla suurta arvostusta, olisiko myös tuotava esiin myös Chydeniuksen työ rokon istutuksen ja kansanterveyden edistäjänä?

Vesa Nuorva

TT, YTM, koulutusalapäällikkö

Centria-ammattikorkeakoulu, Kokkola