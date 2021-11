Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Jokainen päätoimittaja kantaa vastuun mediansa sisällöistä

Päätoimittajan ja toimittajien vastuu on tullut ajankohtaiseksi, kun on uutisoitu ja kommentoitu Helsingin Sanomien tapausta, jossa kolmea Helsingin Sanomien journalistia vastaan on päätetty nostaa syytteet turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja paljastamisen yrityksestä.

Julkisen sanan neuvosto JSN totesi vuonna 2018 kannanotossaan sananvapauden merkityksestä sekä Journalistin ohjeiden ja lain suhteista seuraavasti: ”Journalistin velvollisuutena on huolehtia yleisön tiedonsaantioikeuden toteutumisesta sekä yhteiskunnallisen vallankäytön läpinäkyvyydestä. Tämän vuoksi lehdistönvapaus on perusolemukseltaan jännitteisessä suhteessa yhteiskunnallisen vallankäytön kanssa.”

JSN otti viime keskiviikkona (3.11.) kantaa myös HS-tapaukseen muistaen, että se ei pyri ottamaan kantaa syytteisiin eikä vaikuttamaan oikeudenkäynnin lopputulokseen. JSN ilmaisi kannanotossaan olevansa erittäin huolestunut siitä mahdollisuudesta, että oikeudenkäynti saattaa johtaa sananvapauden rajoittamiseen perustein, jotka osin jäävät salaisiksi. Oikeusprosessin on oltava mahdollisimman avoin, jotta tulee selväksi, millä edellytyksillä salaiseksi merkityn viranomaistiedon julkaiseminen olisi rangaistavaa.

On syytäkin järkyttyä siitä, että länsimaisessa demokratiassa työtään tekevää journalistia voi uhata vankeustuomio. Jo toisen kerran tässä kirjoituksessa korostuu, että kysymys on kansalaisten oikeudesta saada tietoa. Mediat eivät tarvitse tietoa itseään varten. Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi piti omassa kommentissaan hämmentävänä sitä, ettei päätoimittajana ole saanut syytettä, vaikka on sisällöstä oikeudellisessa vastuussa.

Syytteet ja oikeudenkäynti etenevät tavallaan enkä edes kuvittele voivani ottaa kantaa nimenomaiseen Helsingin Sanomien tapaukseen. Jokainen päätoimittaja haluaa kantaa vastuun julkaistuista sisällöistä ja niistäkin, jotka ovat vireillä.

Riippuu lehden koosta ja työnjaosta, minkä osan jutuista päätoimittaja on etukäteen lukenut. Jos ammattitaito ja median työnkulku ovat kunnossa, ei jokaisen jutun etukäteen lukemiseen ole syytäkään. Maakuntalehdessä julkaistaan paljon. Keskipohjanmaan toimitus tietää, milloin juttu on sellainen, että sitä käydään päätoimittajan, tuottajien ja journalistien kanssa etukäteen yhdessä läpi jo juttuprosessin aikana. Normaalisti ammattitoimitus käyttää järkeä ja noudattaa sovittuja periaatteita.

Päätoimittaja vastaa aina. Jos laki ei jossain kohtaa ole sitä mieltä, eettinen vastuu säilyy aina. Toimituksen on pystyttävä tekemään työnsä ja saamaan tuki. Lehden linjan noudattamisesta päätoimittaja vastaa julkaisevan yrityksen hallitukselle.

