Koronatilanne jatkuu vakavana Soiten alueella ja tartuntojen määrä on edelleen kasvussa.

Soite tiedottaa, että viime viikolla alueella todettiin yhteensä 130 uutta koronavirustartuntaa.

Tartunnan saaneiden keski-ikä on 27 vuotta. Tartunnoista on pystytty jäljittämään 82 prosenttia.

Koronavirusnäytteitä otettiin viime viikolla noin kaksi tuhatta.

Tällä hetkellä Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa 3 koronaviruspotilasta.

Keski-Pohjanmaa on koronaviruksen leviämisvaiheessa.

Fakta Soiten tunnusluvut: Tartuntoja viime viikolla: 130 (viikko sitten 112) Sairaalahoidossa: 3 koronaviruspotilasta Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 242 (viikko sitten 208) Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 313 (viikko sitten 269) Koronavirustesteistä 6,4 % on positiivisia tuloksia (viikko sitten 5,5 %) Pandemian alusta lähtien koronavirustautiin liittyviä kuolemia yhteensä 5 K-PSHP:n alueella . Lähde: Soite

Listaus kaikista mahdollisista altistumispaikoista Soiten alueella: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on nyt saavuttanut 80 prosentin rokotuskattavuuden kahden koronarokotusannoksen osalta. Alueen kunnista ainoastaan Perhossa kahden rokotteen rokotuskattavuus on edelleen alle 80 prosenttia 12 vuotta täyttäneiden osalta.

Soiten tilaston mukaan toisen rokotusannosta saaneiden 12 vuotta täyttäneiden osuus alueella on 81,3 prosenttia. THL:n rokotuskattavuuskarttaan tilastolukemat päivittyvät hiukan viiveellä ja siellä rokotusprosentti on koko sairaanhoitopiirin alueella 80,4 prosenttia (mukana myös Reisjärvi).

Uusimmat rokotustiedot on täydennetty Soiten koronarokotusmittariin! Rokotusmittari painottuu nyt kaksi rokoteannosta saaneiden tilastotietoihin.

Soiten tiedotteessa muistutetaan, että vielä rokottamattomien tulisi hakeutua koronatestaukseen viipymättä hyvin lievissäkin koronavirukseen viittaavissa oireissa. Koronatestitulosta tulisi jäädä odottamaan kotikaranteeniin, jotta ei mahdollisesti altista muita koronavirukselle esimerkiksi työpaikalla.

Kahden rokotusannoksen saaneiden tulee hakeutua testiin, jos on altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle ja saa oireita tai mikäli kärsii hengitystieinfektion oireista ja kuuluu riskiryhmään tai työskentelee sote-alalla.

Rokotusten painopiste on ajanvarauksettomissa walk-in-rokotuspäivissä, jolloin rokotukseen voi tulla itselle parhaiten sopivalla hetkellä. Walk-in-päivissä annetaan ensimmäisiä, toisia ja kolmansia rokotusannoksia. Walk-in-rokotuksessa on mahdollista aikaistaa toista rokotusannosta, mikäli ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut vähintään kuusi viikkoa.