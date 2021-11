Lukijan mielipide: Hyvinvointialue on yhteinen asiamme

Keskipohjanmaa-lehti käsitteli artikkelissaan 25.10. hyvinvointialueemme tulevaisuutta. Otsikon valinnassa toimittaja oli onnistunut erinomaisesti: “Pieni ja pirteä hyvinvointilalue”. Juuri tällaista virettä tarvitsemme. Pois ajatuksista ja mielestä, että olisimme liian pieni tai vähäväkinen.

Keski-Pohjanmaalla on erinomaiset mahdollisuudet menestyä uudella hallintomallilla. Meillä Soite on vastannut palveluista toiminnallisesti jo reilut neljä vuotta. Uudessa hallintomallissa pelastustoimi tulee mukaan uutena tasaveroisena toimintona. Muutos hyvintointialueeksi ei ole mittava, eikä sitä tarvitse aloittaa puhtaalta pöydältä. Meidän ei tarvitse käyttää isoja panoksia hallinnonrakenteiden uudistamiseen, vaan pystymme keskittymään palveluiden kehittämiseen. Lisäksi tuleva luottamushenkilö organisaation tulee olla ketterä ja mitoitettu meidän tarpeisiin.

Kuten lehtiartikkelissa todettiin, taloutta Soitessa on hoidettu hyvin. Olemme kolmessa vuodessa onnistuneet kirimään toimintakulut alle valtakunnallisen keskiarvon. Elokuu 21 Suomen ennakkotiedot Soite indeksillä 91 kun vertailussa sote tarvevakioidut eli alueen palvelutarpeeseen suhteutetut kustannukset. Olemme siis kustannustehokas. Jos valtionhallinnolta tuleva rahoitus jaetaan jatkossa oikeudenmukaisin perustein, tulee meillä olemaan täydet edellytykset hoitaa alueemme palvelutuotanto tehokkaasti ja kattavasti koko maakunnan alueella.

Pidän kuitenkin tärkeänä, että vaikka valtuutetut valitaan suorilla vaaleilla, ei hyvinvointialueen yhteys kuntiin katkea. Olemme aina pärjänneet maakuntana yhdessä ja se on erityisesti näkynyt vahvana edunvalvontana niin valtakunnallisesti kuin omalla erityisvastuualueellamme. Yliopistosairaala on Oulussa ja siihen kuuluvana Erva-alueena pidämme pintamme edelleen.

Lainsäädännössä ei suoraan edellytetä yhteistyötä alueen kuntien kanssa, mutta mielestäni se on ehdoton edellytys. Yhteisiä tehtäviä on tunnistettavissa useita. Hyvinvointialueella on velvollisuus toimia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä alueensa kuntien kanssa ja tukea niitä asiantuntemuksellaan. Vetovoimaisuuden ylläpitäminen maakunnassa on yhteinen asia. Pitämällä palvelut kattavina koko maakunnan alueella ja nykyisen tasoisen keskussairaalan maakuntakeskuksessa, tuemme vahvasti alueen elinvoimaa. Kun yritykset ja niiden työntekijät miettivät sijoituspaikkoja, edellytetään alueelta tiettyjä palveluja. Terveydenhoitopalvelut ovat niistä tärkeimpiä. Elinvoimaisuus lisääntyy kasvun ja hyvinvoinnin kautta.

Näistä syitä on helppo yhtyä entisen ministerin Jari Lindströmin toteamukseen: “Hyvinvointialuevaalit ovat itseasiassa kaikkein tärkeimmät vaalit. Kyseessä ei ole mitkään pilipalivaalit, koska näissä vaaleissa päätetään ihmisten kannalta kaikista tärkeimmistä palveluista.”

Veikko Laitila

Kokkola