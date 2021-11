Sieviläinen Mikael Holsti on palkannut yritykseensä 18 thai-metsuria, tarkoitus työllistää myös näiden vaimot ja yhdistää perheet: "On selvää, että ulkomaalaiselle pitää maksaa sama palkka kuin suomalaiselle", katso videohaastattelu



Sieviläinen yrittäjä, metsätalousinsinööri Mikael Holsti, 33, on palkannut metsänhoitoyritykseensä töihin 18 thai-metsuria ja suunnitelmissa on tuoda myös metsureiden perheet Sieviin. Tavoitteena on juurruttaa hankittu ja koulutettu hyvä työvoima paikkakunnalle.