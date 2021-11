Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Jokainen nuori tarvitsee hyväksyvän ilmapiirin – Nykyajan ulkonäkökeskeinen ilmapiiri ei ainakaan helpota

Syömishäiriöstä puhutaan usein tyttöjen ja naisten sairautena, vaikka tosiasiassa myös pojat ja miehet sairastuvat. Se kuitenkin tiedetään, että kaikista sairastavista poikia on vain 10 – 20 prosenttia. Sukupuolesta riippumatta syömishäiriö on vaikea ja monisäikeinen sairaus. Kun nuori alkaa noudattaa mielestään terveellistä ruokavaliota ja päätyy noidankehään, lähestytään pakkomiellettä tarkkailla kehoa ja painoa.

Yleisimmät syömishäiriöt ovat laihuushäiriö eli anoreksia ja ahmimishäiriö eli bulimia. Yleisin epätyypillinen syömishäiriö on ahmintahäiriö, BED (Binge Eating Disorder). Psykoterapeutti Rasmus Isomaa on Syömishäiriöliiton puheenjohtaja ja Pietarsaaren Fredrika-klinikan toiminnanjohtaja. Keskipohjanmassa julkaistussa Lännen Median jutussa hän kertoo, että pojilla ja miehillä sairaudet diagnosoidaan helpommin esimerkiksi masennukseksi.

Syömishäiriökeskuksen toiminnanjohtaja Pia Charpentier puolestaan puhuu pakonomaisesta pyrkimyksestä lihaksikkuuteen ja jatkuvaan punttisalilla käymiseen. Hänen mukaansa toki on sallittua olla komea ja lihaksikas, mutta jos koko ajan ahdistaa ja toiminta on luonteeltaan anorektista, ei olla enää terveellä pohjalla.

Suomalaisten yhdeksäsluokkalaisten kehosuhdetta kartoittaneessa tutkimuksessa selvisi, että sosiaalinen ahdistuneisuus, jännitys ja pelkotilat olivat yleisempiä niillä pojilla, jotka olivat tyytymättömiä kehoonsa. Siinä missä kehoonsa tyytymättömät tytöt kokivat usein olevansa liian lihavia, pojat ajattelivat olevansa liian laihoja ja lihaksettomia. Toisin sanoen: oma keho ei ollut riittävän maskuliininen.

Asiantuntijoiden lausunnot kertovat siitä, miten vaikeasti tunnistettavasta sairaudesta on kysymys. Elämästä on tullut eri tavalla vaativaa kuin aikaisemmin. Ihmisten ulkonäöllä ja ominaisuuksilla on aina ollut merkitystä, mutta näppituntumalla ulkonäkökeskeisyys korostuu muun muassa sosiaalisen median aikakaudella. Valokuvissa osataan poseerata ja tykkäyksiä kerätään.

Kaikesta kehopositiivisuuspuheesta huolimatta ihailua herättää onnistunut laihdutuskuuri ja kuntoilusuoritusten luetteleminen. Maailma on aika armoton paikka nuorille ihmisille herkissä elämänvaiheissa. Syömishäiriö voi johtaa kuolemaan. On syytä miettiä, millaisessa ilmapiirissä nuoremme kasvavat. Kokemusta hyväksynnästä tarvitsevat kaikki.

Tiina Ojutkangas

