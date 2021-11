Kalajoki

Kalajoella on todettu viikonlopun aikana kahdeksan uutta koronatartuntaa. Tartunnat liittyvät edelleen keskeisesti JHT Akatemian ketjuun.

Koronavirustartuntoja on todettu 21.10.–7.11. välisenä aikana yhteensä 94 kappaletta. Suurimmalla osalla näistä on yhteys JHT Akatemian peliin. Tartunnan lähteistä johtuen rajoitukset on tehty vain kohdennetusti. Laajamittaisia rajoituksia ei olla tällä hetkellä tekemässä kouluihin, lasten harrastuksiin, yleisötapahtumiin eikä sote-palveluihin.

Marttilantien päiväkodin altistumistilanteesta 28.–29.10. ei ole tullut jatkotartuntoja ja karanteenit ovat päättyneet.

Tällä hetkellä Kalajoella on koronavirustartunnan vuoksi määrätyssä eristyksessä 32 henkilöä. Tartuntatautilain mukaisessa karanteenissa on altistumisen vuoksi noin 40–50 henkilöä

Tartuntojen lähteet 94 tapauksessa Samassa taloudessa asuvat 44,7 %. Harrastukset (JHT Akatemian peli 17.10. ja erikseen joukkueille ilmoitetut jääkiekkoharjoitukset) 20,2 % Muu lähipiiri (sisältää sukulaiset ja kaverit) 10,6 % Yleisötilaisuus/tapahtuma (JHT Akatemian pelin katsojat 17.10.) 9,6 % Työ (muu kuin sote) 5,3 % Yksityistilaisuus (perhetapahtuma) 3,2 % Peruskoulu 1,1 % Yksi tartunta on todettu liittyvän koulualtistumisiin. Opetushenkilöstössä ei ole todettu työperäisiä tartuntoja. Sosiaali- ja terveysalan työntekijät 1,1 % (ei Kalajoella sijaitsevassa yksikössä) Tartunnan lähde epäselvä 4,3 %

Suurin osa on sairastanut taudin lieväoireisena. Toistaiseksi kolme henkilöä on ollut sairaalahoidossa.

Valtaosa sairastuneista on rokottamattomia tai vajaalla rokotesuojalla olevia, mutta myös rokotetut ovat saaneet tartunnan. Heidän taudinkuvansa on ollut pääasiassa lievä. Kaksi kertaa rokotetuista sairaalahoitoon päätyneillä on ollut muita riskitekijöitä.

Pääosa tartunnan saaneista on alle 50-vuotiaita, joista suurimman ryhmän muodostavat 10–19-vuotiaat. Kaupunki kannustaa kaikkia 12–50-vuotiaita huolehtimaan rokotusten ottamisesta.

Voimassa on myös paikallisia suosituksia. On suositeltavaa, että eri tahojen järjestämiin tilaisuuksiin osallistuvilla on täysi rokotesuoja. Käsidesiä kannattaa käyttää kaikissa julkisissa tiloissa ja tapahtumissa.

Myös kasvomaskin käyttö kannattaa erityisesti sellaisissa tiloissa, joissa riittävien turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Kouluissa ja oppilaitoksissa ei ole laajaa maskisuositusta, mutta maskeja on tarjolla opetuspalveluiden eri yksiköissä.

Tehdyt toimenpiteet noudattavat maan hallituksen hyväksymää hybridistrategiaa, jossa epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimenpitein. Toimet ovat aikaisempaa rajatumpia kohteeltaan, sisällöltään, kestoltaan ja alueeltaan.

Meneillään olevassa ketjussa todetut tartunnat ovat painottuneet lapsiin ja nuoriin. Hybridistrategian mukaisesti ratkaisuissa on huomioitu lapsen edun periaate ja pyritty siten rajoittamaan lasten ja nuorten elämää mahdollisimman vähän.