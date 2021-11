Kino-Keskipohjanmaa huomioi kirjamessut – Televisiosarjojen elokuvaversioiden Psyko-Syke ja muraali-Sorjonen yleisön vaan ei kriitikon suosikkeina

Elokuvavlogi Kino-Keskipohjanmaassa esitellään kirjojen filmisovituksia lauantain Keski-Pohjanmaan kirjamessujen kunniaksi. Hyvänä esimerkkinä teattereissa pyörivä Hytti nro 6, joka juuri sai kolme ehdokkuutta yleiseurooppalaisten elokuvien European Film Awards -kisassa. Kirjallisen vlogin päätteeksi pohdintaa uutuuselokuvista Syke: Hätätila ja Sorjonen: Muraalimurhat. Ne muuten eivät perustu romaaneihin vaan tv-sarjoihin.

Sorjonen: Muraalimurhat. Ohjaus Juuso Syrjä. Käsikirjoitus Miikko Oikkonen ja Antti Pesonen. Kuvaus Mika Orasmaa. Pääosissa Ville Virtanen, Anu Sinisalo, Sampo Sarkola, Johan Storgård. 107 min. K16. BioRex, Pietarsaari, Kinokulma Oulainen, Bio Rex, Kokkola.

★★★

Syke-elokuva: Hätätila. Ohjaus Toni Laine. Käsikirjoitus Petja Peltomaa. Kuvaus Konsta Sohlberg. Pääosissa Iina Kuustonen, Leena Pöysti, Lena Meriläinen, Matti Ristinen. 100 min. K12. Bio Rex, Kokkola. BioRex, Pietarsaari. Kinokulma, Oulainen.

★★

Elämme mielenkiintoisia aikoja elokuvarintamalla. Teatterien kestosuosikkeina ovat yleisöystävälliset taide-elokuvat Hytti nro 6 ja Isä sekä toisena ääripäänä varman päälle laskelmoitu television liukuhihnaviihde väkinäisesti filmimuotoon saatettuna.

Poliisisarja Sorjosen suosio ei tälle arvostelijalle ole avautunut. Silti pidin Sorjonen: Muraalimurhien suoraviivaisesta jännityksestä. Sairaalasarjaa Syke en ole katsonut yhtään jaksoa läpi. Elokuvaversio ei ennakkoluulojani poistanut. Sarjan suosiota on turha aliarvioida. Vaikka Sorjonen-elokuvan ensi-illassa oli porukkaa, Syke: Hätätilaan pyrki melkein korttelin jono. Kokkolassa ensinäytöksessä oli satakolmekymmentä fania. Yleisömääriin saattaa vaikuttaa sekin, että Syke jännitysaiheestaan huolimatta sai vain K12-leiman, kun Sorjosessa mennään lähinnä julman alkukuvan vuoksi K16-ikärajalla.

Yleensä sairaalasarjoissa käsitellään ulkomaisten esikuvien tapaan ihmissuhteita päivänpaisteisella lähestymistavalla. Siksi Syke-elokuvan psykopaattiaihe yllätti. Sorjosessa sama oli tietysti odotettavissa. Syke: Hätätilassa verkkohyökkäys pysäyttää sairaalan arjen. Huppupäinen hakkeri ei ole mikään tekemisen puutteessa häiriköivä teini, vaan kostoa hakeva vanhempi, joka kokee tulleensa väärinkohdelluksi.

Sorjonen: Muraalimurhat keskittyy tutusti sarjatappajaan. Tämän rikospaikoille jättämiä merkkejä pystyy tulkitsemaan vain Sorjosen kaltainen hullu nero. Vanhaan kunnon Uhrilampaat-Hannibal/James-Bond-No-Time-to-Die -tyyliin vankilassa viruva mestaririkollinen joutuu ”auttamaan” Sorjosta tutkimusten loppuunsaattamisessa.

Tv-sarjana Sorjonen, kansainvälisestä menestyksestään huolimatta, jätti meikäläisen kylmäksi. Muuten ihailemani näyttelijä Ville Virtanen vain hämmensi kummallisella roolitulkinnallaan. Siksi yllätyin tempautuessani mukaan Muraalimurhien tunnelmaan. Ohjaaja Joonas Syrjä sekä käsikirjoittajat Miikko Oinonen ja Antti Pesonen ovat tehneet oikean elokuvan näköisen tuotannon, joka ei edellytä sarjan tuntemista, vaikka se tuokin lisäarvoa.

Valttina Sorjonen: Muraalimurhissa on kaksi väkivahvaa tulkkia. Ville Virtanen menee nyt pisimmälle nimihahmon haurauden ja nerouden yhdistelemisessä. Äärirajoilla käydessäänkään rooli ei suistu tahattoman komiikan puolelle. Sampo Sarkola, joka on erikoistunut pelastamaan keskinkertaisia elokuvia ja sarjoja katsottavan puolelle, on vähällä varastaa show’n kylmäävänä Maasalona. Mika Orasmaa tekee taikoja kuvauksessa, sillä mieleen jäävimmissä kuvissa Sarkolan kasvot on valaistu elämän ja kuoleman rajalle kuin Helene Schjerfbeckin viimeiset omakuvat. Omaperäisen kosketuksen filmiin tuo vielä Johan Storgårdin eleetön poliisimies.

Syke: Hätätila ei pärjää tv-sarjapohjaisten teatterielokuvien vertailussa. Hätätila on pelkkä sarjan jatke, bonus ja oheistuote. Se on tehty kyynisesti varman päälle vailla kunnianhimoa. Ensi-illassa kävi silti selville, että yleisö rakastaa näitä hahmoja – ymmärrettävistä syistä. Kukapa ei ihastuisi Leena Pöystin turvallista lämpöä huokuvaan Johanna Alankoon? Tai Lena Meriläisen vaivattomaan tapaan johtaa koko osastoa kyvyttömän esimiehen sijasta.

Iina Kuustonen on tyylikkäimpiä ilmestyksiä myös valkokankaalla. Taas joutuu ihmettelemään, miksei kotimainen elokuva – eikä Sykekään - osaa käyttää hyväksi näyttelijän avuja. Kuustosen roolihenkilön lapsena Noa Tola on näillä näytöillä suomifilmien pussatuimpia pikkupoikia. Siksikin on anteeksiantamatonta, että Syke-elokuva käyttää lasta loppuvaiheissa uhrina. Poeettista oikeutta lienee, että juuri tämä juonne karahtaa pahimmin karille, eikä syy ole nuoren näyttelijän.

Yleisönsuosio oikeuttaa tv-sarjojen tuomisen myös elokuvateattereihin. Onnekseen Sorjonen: Muraalimurhat pyrkii ison valkokankaan vaatimaan ilmaisuun. Syke: Hätätila vain lepää sarjasuosion tuomilla laakereillaan. Kuvaaja on siinäkin pätevä. Konsta Sohlberg pelastaa sen, mikä pelastettavissa on.