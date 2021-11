Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Voimaa kuin pienessä kylässä – Ylikypsä lampaanliha ja uunijuurekset pärjäsivät kohtuullisen hyvin, mutta kyllä tämä on pihviviini

Viiniarvio

El Abuelo Garnacha Tintorera Monastrell Organic 2020, Espanja, 11,68 €

Itselläni tietyt viinialueet Espanjasta ovat tarkemman syynin alla aina kun niitä löytää. Joskus etiketti vähän hämää. El Abuelo on merkattu Almansan viiniksi, mutta jotenkin luulen, että se kuuluu Yeclan viinialueeseen, josta tulee hyviä ja halpoja punaviinejä. Se on jäänyt vielä melko tuntemattomaksi, mikä on meille hyvä juttu.

Tuoksu on hetken odottamisen jälkeen hyvin vahva, hillomaista mustaherukkaa, vähän mokkaa ja kypsää viikunaa. Aika jännä ja roteva aromi, joka osoittaa, että nyt ei lasissa ole tavallista Tempranilloa, vaan kaksi tälle alueelle tyypillisempää rypälettä, Garnacha Tintorera ja Monastrell.

Myös maku on heti hieman erilainen, kypsän marjaisa, mausteinen, paahteinen ja voimakas. Viinissä on 15 % alkoholia mikä selittää sen voimallisuutta. Vaikka tämä on nuori punaviini, se on silti pehmeä ja samalla erittäin runsasmakuinen. Ylikypsä lampaanliha ja uunijuurekset pärjäsivät kohtuullisen hyvin, mutta kyllä tämä on pihviviini. Kastikkeella voi vielä hienosäätää sopivuutta. Näin nuori punaviini on omassa sarjassaan yllättävän hyvä, ei mikään iso laatuviini, mutta saa pisteensä nuorten ja edullisten kategoriassa.