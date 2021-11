Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Tuleeko perjantaina koronaa vastaan uusia kokoontumisrajoituksia?

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ilmoitti keskiviikkona, että se harkitsee kohdennettuja sisätilojen kokoontumisrajoituksia Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueille. Avi totesi, että mahdolliset tartuntatautilain 58 pykälään perustuvat päätökset kokoontumisrajoituksista voidaan tehdä aikaisintaan tämän viikon perjantaina, ja ne tulisivat voimaan aikaistaan ensi viikolla.

Samalla Avi jo ennakoi, että toiminnanharjoittaja voi ottaa koronapassin käyttöön vaihtoehtona voimassa oleville koronarajoituksille. Passia näyttämällä pääsisi siis harrastamaan kuten aiemmin. Viranomaiset miettivät rajoitusten määräämistä koronaviruksen laajemman leviämisen ehkäisemiseksi, riskiryhmien suojelemiseksi ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi. Soiten ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit ovat olleet viime viikot koronaepidemian leviämisvaiheessa, eikä tilanne ole toistaiseksi kohentunut.

Mitä sitten ensi viikolla voimaan tulevat kokoontumisrajoitukset voisivat sisältää. Ennakoida voi. Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen on aiemmin todennut, että virus leviää nyt nuorten ja lasten harrastuksissa ja sieltä perheiden pariin. Siksi olisi loogista, että kokoontumisrajoituksia suunnattaisiin sinne missä lapset ja nuoret toimivat. Toisaalta rajoituksia on pitkään lykätty ja ehkä lykätään myös perjantaina sen vuoksi, että lapset ja nuoret on haluttu pitää lähiopetuksessa ja harrastuksissa kiinni, jotta heidän sosiaalinen elämänsä ei kärsisi enempää kuin on välttämätöntä. Kokemukset etäkoulusta eivät olleet hyviä.

Vaateet säilyttää koulujen lähiopetus ja sisäharrastukset ovat inhimillisiä. Toisaalta inhimillistä on sekin, että epidemia pyritään pitämään hallinnassa ja sairaaloiden toimintavalmius hyvällä tasolla. Tosiasia on, että esimerkiksi Kokkolassa on sairastunut koronaan viimeisen kahden viikon aikana 170 henkilöä eikä taudin kulku näytä hidastuvan merkittävästi. Siksi ei olisi kovinkaan yllättävää, jos esimerkiksi lasten ja nuorten harrastuksia pistettäisiin vähäksi aikaa tauolle. Sen sijaan kaikkien julkisten tilojen totaalisulku voisi olla liian raju toimi tässä tilanteessa. Kohdennukset on tehtävä tarkasti kuten aluehallintoviranomainen on asiaa harkinnutkin.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.