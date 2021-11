Puolustuksen puheenvuoro – Lauantaina Hollihaan salissa pelataan viime kevään Mestaruusliigan pronssipelin uusinta, jossa kohtaa kaksi hyvin puolustavaa joukkuetta



– Puolustaa hyvin ja yhtenäisesti, on fiksua lentopalloa pelaava joukkue. Kokkolan Tiikereiden valmentaja Mikko Keskisipilän arvio lauantaina Hollihakaan vierailulle tulevasta Vantaan Ducksista on miltei sanasta sanaan sama, jota Keskisipilä on usein käyttänyt omasta joukkueestaan.