Saksalaislehden mukaan Saksa ja Suomi ovat Puolan rajalla olevien ihmisten pääkohteita

Saksalaislehti Die Welt kertoo, että Saksa ja Suomi ovat Puolan rajalla olevien ihmisten pääkohteita. Lehden mukaan Euroopan komissio on arvioinut näin luottamuksellisessa asiakirjassaan.

STT kysyi vahvistusta asialle EU-komission päivittäisessä tiedotustilaisuudessa. Tiedottaja Adalbert Jahnz vastasi, ettei pysty kommentoimaan mitään operationaalisia arvioita tilanteesta. Hän ei myöskään halunnut spekuloida, millaisia pyrkimyksiä EU-alueelle Valko-Venäjän kautta yrittävillä ihmisillä on.

Komission mukaan Valko-Venäjä on houkutellut ihmisiä rajalle valheellisin perustein.

– Olemme edelleen huolestuneita näiden ihmisten turvallisuudesta ja tarkastelemme humanitaarisia vaihtoehtoja sekä turvallista paluuta heidän lähtömaihinsa, Jahnz sanoi.

Komission varapäätiedottajan Dana Spinantin mukaan on selvää, että rajalle tulleille ihmisille on annettu perättömiä lupauksia.

– Heidät on petetty, (luvattu) jotain, mitä he eivät voi saada, Spinant sanoi.

Haavisto ei tunne asiakirjaa

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ei halunnut torstaina iltapäivällä kommentoida asiaa, koska ei tunne kyseistä komission asiakirjaa.

– En osaa yhtään sanoa minkälaisesta dokumentista tässä on kysymys, joten en pysty sitä kommentoimaan, Haavisto sanoi STT:lle eduskunnassa.

– Ihmettelen itsekin, minkälaisesta dokumentista on kysymys ja kuka komissiossa olisi tällaisen dokumentin tehnyt. Olin eilen koko päivän Brysselissä, mutta tämä tieto ei tullut siellä vastaan, Haavisto jatkoi.

Lisää pakotteita luvassa

Tilanne Puolan ja Valko-Venäjän välisellä rajalla on ollut viime päivinä hankala, kun suuria joukkoja ihmisiä on yrittänyt ylittää rajan EU:n puolelle. Tuhansia ihmisiä, heidän joukossaan naisia ja lapsia, on jumissa rajalla jäätävissä olosuhteissa.

Valko-Venäjä on jatkanut vastaavaa ihmisten usuttamista rajalle jo kuukausia, mutta viime päivinä toiminta on kiihtynyt. EU:n mukaan kyse on Valko-Venäjän hybridihyökkäyksestä, jolla maa yrittää painostaa unionia.

Länsimaissa on tulkittu, että kyseessä on reaktio Valko-Venäjää vastaan asetettuihin pakotteisiin.

EU on kuluneen noin vuoden aikana langettanut Valko-Venäjälle lukuisia pakotteita, muun muassa itsevaltaista johtajaa Aljaksandr Lukashenkaa ja tämän lähipiiriä vastaan. Pakotteet ovat sisältäneet varojen jäädytyksiä sekä matkustuskieltoja. Lisäksi EU on kohdistanut talouspakotteita Valko-Venäjälle tärkeisiin vientituotteisiin.

Aiempien pakotteiden perusteina ovat olleet muun muassa Lukashenkan vilpillinen julistautuminen vaalien voittajaksi, ihmisoikeusrikkomukset, kansalaisyhteiskunnan sorto sekä Valko-Venäjän toimet, kun se pakotti toukokuussa Ryanairin matkustajakoneen laskeutumaan Minskiin.

EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan EU on langettamassa uusia pakotteita Valko-Venäjälle ensi viikolla.

Lukashenka uhkaa katkaista kaasutoimituksia

Valko-Venäjän johtaja Lukashenka on puolestaan uhonnut maansa vastaavan, jos sitä vastaan asetetaan lisää pakotteita.

Valko-Venäjän valtiollisen uutistoimiston Beltan haastattelussa Lukashenka väläytti muun muassa maakaasutoimitusten katkaisemista putkistossa, joka kulkee Venäjältä Valko-Venäjän kautta Euroopan unioniin.

– Me lämmitämme Eurooppaa, ja he uhkailevat meitä. Mitäpä jos pysäytämme kaasun kulun, Lukashenka sanoi.

Valko-Venäjän ulkoministeri puolestaan syytti Euroopan unionia ja sanoi, ettei unioni ole ollut kiinnostunut neuvotteluista, joilla vahvistettaisiin rajaturvallisuutta.

– Me olisimme kiinnostuneita tämän kriisin ratkaisemisesta niin pian kuin mahdollista. Tarjosimme Euroopan unionille konsultaatioita tässä asiassa, mutta meidät torjuttiin, sanoi Valko-Venäjän ulkoministeri Vladimir Makei Venäjän valtiollisen uutistoimiston Ria Novostin haastattelussa.