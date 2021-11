Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Kansankauhun mestariteos

★ ★ ★ ★ ★

Noidantappajat.Ohjaus Michael Reeves, 1968 Yle Areena ti 16.11./Teema pe 19.11. klo 23.08

Kostotarina Noidantappajat (Witchfinder General) sijoittuu Englannin sisällissotaan. Parlamentaristien ja rojalistien valtataistelu antaa häikäilemättömille oman edun tavoittelijoille tilaa tehdä laittomuuksia syrjäseudulla. Todella elänyt, itsensä noidanetsijäkenraaliksi nimittänyt Matthew Hopkins lyö rahoiksi taikauskolla. Vincent Price esittää Hopkinsia fiktiossa. Näyttelijä piti roolia kauhu-uransa parhaana.

Onnistumiseen vaikutti Englannin Orson Welles eli Michael Reeves. 23-vuotiaan itsevarmuudella ohjaaja-käsikirjoittaja kehotti veteraania elehtimään vähemmän. Ihmelapsi Reeves (1943-1969) päätti jo 8-vuotiaana tulla isona ohjaajaksi. 17-vuotias Michael matkusti Yhdysvaltoihin ihanteensa Don Siegelin oven taa kertomaan, että tämä oli maailman paras filmintekijä. Siegel otti pojan töihin. Reeves teki peräkkäisinä vuosina kolme elokuvaa. Riittävä budjetti ja tähti pääosassa on vain Noidantappajissa. Filmi takoi Reevesin nimen historiaan. Samalla elokuva oli tekijänsä joutsenlaulu. Michael Reeves kuoli seuraavana vuonna 25:n ikäisenä.

Siegelin vaikutus näkyy Noidantappajien linjakkuudessa. Alle puolitoistatuntisessa ei ole yhtään turhaa hetkeä. Tarkasti rajatussa ajassa ja paikassa, Englannin noitavainojen huippukauden Suffolkissa ja Norfolkissa tapahtuva kauhujännäri voisi yhtä hyvin olla jokin Siegelin westerneistä.

Vincent Price on erinomaisen kylmä ja kiero noidanetsijä. Muutkin näyttelijät ovat hienoja. Noidaksi epäiltyä kirkkoherraa esittää ainoa oikea televisio-Maigret, Rupert Davies. Kostoa vannovana luutnanttina Ian Ogilvyssä on sankariainesta nuoren Roger Mooren tyyliin. Koronavirukseen keväällä 2020 kuollut Hilary Heath on vetoava morsian, johon Hopkins iskee silmänsä.

Folk horroriksi kutsutaan elokuvia, joissa keskeisiä ovat maaseutumaisema, eristäytyneisyys, vääristyneet uskomukset ja moraali. Noidantappajat on ”kansankauhun” keskeinen edustaja.