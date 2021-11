Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava Soite ja Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitos esittäytyivät Kaustisella ja Toholammilla. Toholammin Kulttuurisaliin oli saapunut tiistain illansuussa parikymmentä kuulijaa. Osallistujamäärästä voi päätellä, että Toholammilla ollaan tyytyväisiä tämänhetkisiin palveluihin.

Oli huojentavaa kuulla Soiten edustajien suulla, että tulevat sosiaali- ja terveyspalvelut aluevaalien jälkeen eivät tule näkymään kuntalaisten eikä kuntienkaan elämässä juurikaan. Voimassa oleva sote-strategia ja siihen kirjatut ”askelmerkit” pysyvät samoina aluevaalien jälkeen.

Hyvinvointialueet vaikuttavat jokaisen arkeen totesi kuntaministeri Sirpa Paatero (KP 8.11.21). ja että sote-uudistus on iso mullistus. Mullistus se onkin niille alueille, joilla ei ole uudistusta viety eteenpäin yhtä pitkälle kuin alueellamme. Haasteita on ollut tämän pitkän prosessin aikana, mutta pieni ja ketterä alue on, ja toivottavasti, selvittänyt suurimmat haasteensa. Keski-Pohjanmaalla toiminnat jatkuvat siis kuten tähänkin asti. Suurin muutos on palo- ja pelastustoimen yhdistyminen hyvinvointialueen toiminnaksi. Yhdistäminen tuo synergiaetuja. Keskustelua Toholammilla herättikin paloaseman rakentaminen. Paloasemaa ei vielä eilen rakennettu!

Mutta ilman tulevaisuuden mukanaan tuomia haasteita ja muutoksia ei jatkossakaan voida mennä eteenpäin. Muutoksiin ja muutokseen on totuttava, vaikka kuntalaisena ei aina meinaa pysyä tutkitun tiedon mukanaan tuomien parannusten ja muun kehityksen mukana.

Aluevaalien jälkeen tulevat koko maakuntaa koskevat uudet haasteet. On tärkeää, että vaikutetaan vaaleissa äänestämällä. Vain näin toteutuu kansalaisvelvollisuus ja vaikutusmahdollisuus, ja myös oikeus palautteen antamiseen.

Marja Hylkilä

Toholampi