Lukijan mielipide: Kokkolan ja Pietarsaaren on vaadittava lentoyhteydet kuntoon

Lentokentän liikennöinti ja toimivat yhteydet ovat ensisijaisen tärkeä elinkeinoelämällemme, mutta sillä on suuri merkitys myös vetovoimatekijänä, kun Keski-Pohjanmaa kilpailee osaajista.

Kokkola-Pietarsaaren lentokentän tilanteesta ja liikennemääristä on kirjoitettu varsin useasti. Liikennemäärät ovat tällä hetkellä liian pienet kannattavaan liiketoimintaan. Olen perehtynyt asiaan: arvioni mukaan suurin syy siihen ei ole se, ettei lentoliikenteelle olisi riittävästi tarvetta, vaan se, että nykyinen palvelutarjonta ei ole kunnossa.

Kuntalaisille ja elinkeinoelämälle on ensisijaisen tärkeää, että jatkoyhteydet ovat sujuvasti saatavilla, jolloin aamukoneella ehtii Eurooppaan lounastapaamiseen. Matkustajalle tämä tarkoittaa sitä, että kun Kokkolassa kirjaa matkalaukut sisään lennolle, niin laukku huolehditaan automaattisesti jatkolennoille. Se tarkoittaa myös sitä, että yhteydet Kokkolasta ja Kokkolaan on ajoitettu siten, että se mahdollistaa sujuvat jatkolennot.

Tällä hetkellä tämä ketju ei toimi. Kokkolalaisena luottamushenkilönä olen selvittänyt Finnairin, Traficomin ja ministeriön kontakteja hyödyntäen sitä, mistä ongelma johtuu.

Ongelmana on, että liikennöintikilpailun voittaneella NyxAir:lla ole interline-sopimuksia yhdenkään relevantin lentoyhtiön kanssa. Eli Kokkolasta lähtiessään matkustajan on kirjattava matkatavaransa uudelleen sisään Helsingissä - ja jos lennot myöhästelevät, niin jatkoyhteys ei odota.

Käsittääkseni lentoyhtiöillä on omat kriteerinsä, joiden perusteella interline-kumppaneita otetaan ja ainakaan tällä hetkellä NyxAir ei ole näitä kriteerejä täyttänyt. Toivottavasti tähän tulee pikainen muutos.

Traficom hoiti lentoliikenteen kilpailutuksen. Käytännössä kyse on siitä, että veronmaksajien rahoja maksetaan lentoyhtiölle, joka suostuu lentämään Kokkolan kentältä Helsinkiin halvimmalla. Halvimman tarjouksen teki virolainen NyxAir, joka valittiin liikennöimään lentoja välillä Kemi/Kokkola-Helsinki. Julkisista asiakirjoista käy ilmi, että toiseksi tulleen yhtiön tarjous oli 1,2% kalliimpi kuin voittanut tarjous. Toiseksi tulleella DAT A/S yhtiöllä on interline-sopimus mm. Finnairin kanssa. Eli maksamalla 1,2% enemmän meillä Kokkolassa olisi nyt lentoyhteys, joka palvelisi varsin hyvin alueen asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeita. Varmasti myös liikennemäärät olisivat aivan toista luokkaa nyt, kun liike- ja lomamatkustaminen on taas lähtenyt liikkeelle.

Nykytilanteen valossa herääkin kysymys, miksi Traficom kilpailutuksessaan päätyi valitsemaan voittajaksi toimijan, jolla ei ollut relevantteja interline-sopimuksia. Kilpailutuksen yhtenä ehtona oli, että liikennöivällä yrityksellä on interline-sopimus. Kilpailutuksessa ei kuitenkaan huomioitu, minkä tahon kanssa sopimus on voimassa.

Kukaan ei ainakaan halua uskoa, että syynä menettelyyn olisi se, että Traficom haluaa lopettaa kaiken lentoliikenteen Kokkolasta toimimalla näin. Kuulostaakin, että kilpailutuksessa on tehty perustavanlaatuinen ajatusvirhe.

Siksi Kokkolan ja Pietarsaaren kaupunkien tulee vaatia, että Traficom korjaa tämän virheen. Traficom voisi pisteyttää interline-sopimusten olemassaoloa siten, että sopimukset aidosti palvelisivat maakunnasta lentäviä asiakkaita.

Voittoaan maksimoivaa pörssiyhtiö Finnairia Kokkolan lentoyhteyksien tilanne ei näytä kiinnostavan. Sen pitäisi kuitenkin kiinnostaa, koska yhtiö on halunnut näyttäytyä yhteiskunnan kannalta strategisena yrityksenä, jota pidetään pystyssä veronmaksajien rahoilla. Esim. viimeisen kahden vuoden aikana veronmaksajien rahoja on laitettu Finnairin osakeantiin sekä yritykselle on lainattu rahaa. Tämän lisäksi yrityksen lainoja on taattu. Yhteensä puhutaan yli miljardin (1 000 000 000) euron tuesta pörssiyritykselle. On kohtuullista vaatia, että yritys osallistuu toimivien lentokuljetusten tarjoamiseen veronmaksajille koko Suomessa.

Siksi Kokkolan ja Pietarsaaren kaupunkien tulee vaatia, että Finnair tuntee oman yhteiskuntavastuunsa ja tarjoaa interline-sopimuksia maakunnista lentäville yhtiöille vaikka hiukan omia kriteereitään venyttäen.

Keski-Pohjanmaan alueella on erinomaiset mahdollisuudet vauhdittaa Suomen talouskasvua, kun tavoitellaan kasvua akku- tai vetyteollisuudesta. Pidetään huolta, ettei se jää ainakaan huonoista liikenneyhteyksistä kiinni.

Ville Urpilainen, KTM, HTM

Kokkola