Kokkolalainen Antti Pitkänen on perheenisä ja opettaja, jolla on kasvattajana kaksi erilaista työkalupakkia: "Oman lapsen opettaminen on ihan eri asia kuin opettaminen koulussa" – Isänpäivältä Pitkänen odottaa etenkin aamuisia yllätyslahjoja



1 Antti Pitkänen lastensa Aaron, Einon ja Elsin kanssa kotipihalla Kokkolan Kiviniityssä. Pyöräily kuuluu perheen harrastuksiin. – Viime kesänä pyöräilimme Aaron kanssa Ruukkiin kahdessa päivässä. Nukuimme Vasankarissa riippumatoissa, Antti Pitkänen sanoo. Clas-Olav Slotte Previous Next

Tällä viikolla kokkolalainen Antti Pitkänen on taas yrittänyt olla kurkistelematta lasten reppuihin tai kaappeihin. Ettei hyvä isänpäiväyllätys menisi pilalle ennen sunnuntaiaamua.