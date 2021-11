Länsi-ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto (Avi) on tänään 12.11. määrännyt kohdennetut kokoontumisrajoitukset sisätiloihin Etelä-Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle. Keski-Pohjanmaalla määräykset koskevat Soiten aluetta poislukien Reisjärven. Määräykset tulevat voimaan 15.11. ja ne ulottuvat aina 5.12. saakka.

Määräys kieltää yli sadan hengen sisällä tapahtuvat yleisötilaisuudet, jos tilaisuudessa ei ole tarjota yleisölle omia istumapaikkoja tai tilaisuudessa on kysymys yhteislaulusta. Avin päätöksessä sitä ei sitä erikseen kerrota, mutta kohdennuksella pyrittäneen estämään isot tilaisuudet, joissa ollaan lähellä toisia ja joissa vielä lauletaan, jolloin pisaratartunta leviää herkemmin.

Pikkujoulukaudella uudet koronarajoitukset voivat estää muun muassa kauneimmat joululaulut-tilaisuudet, joissa ihmiset ovat lähellä toisiaan laulamassa suurin joukoin. Samoin vaaravyöhykkeseen joutuvat isot kuorotilaisuudet tai konsertit, joita seurataan seisten.

Suurten yleisötilaisuuksien järjestäjät voivat välttää laululle ja väljille istumakatsomoille annetut rajoitukset, ottamalla käyttöön koronapassi. Koronapassi siis mahdollistaa sisäänpääsyn tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Voimaan tulevilla rajoituksilla pyritään turvaamaan terveydenhuollon kantokyky ja tartunnanjäljityksen onnistuminen.

Avin tiedotteessa kerrotaan, että Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ollut 18.10.2021 lähtien epidemian leviämisvaiheessa. Lokakuussa todettiin yhteensä 579 koronatartuntaa, mikä on kuukausikohtainen ennätys koko pandemia-aikana. Ajankohtainen 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on 131.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ollut 13.10.2021 lähtien epidemian leviämisvaiheessa. Lokakuussa todettiin yhteensä 354 koronatartuntaa, mikä on kuukausikohtainen ennätys koko pandemia-aikana. Ajankohtainen 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on 319.

Tartuntamäärät jatkuvat molemmilla alueilla korkeina huolimatta voimassa olevista suosituksista, tartuntatautilain 58 c §:n mukaisista toimenpiteistä ja valtioneuvoston asettamista leviämisvaiheen ravintolarajoituksista. Alueella ravintolat saavat olla auki jatkossakin vain kello 01:een ja pubeissa asiakkaita saa ottaa vain puolet anniskelupaikoista.

Uusia tartuntoja on havaittu lähes kaikissa alueen kunnissa. Molemmat sairaanhoitopiirit ovat lausunnoissaan puoltaneet kokoontumisrajoitusten asettamista koko sairaanhoitopiirin alueelle.

Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen totesi perjantaina, että Soite toivoi hyvin tarkkarajaisia ja täsmällisiä rajoituksia. Hänen mukaansa epidemia koskettaa nyt sekä Kokkolaa että koko maakuntaa. Länsi- ja Sisä-Suomen Avin ylijohtaja Marko Pukkinen taas kertoi toivovansa kunnilta aloitteellisuutta rajoitusten suhteen, sillä kunnilla, varsinkin jos epidemia on hyvin paikallinen, on hänen mukaansa ensisijainen vastuu rajoituksia pohdittaessa. Aluehallintovirasto voi määrätä rajoituksia vain, kun ne ovat epidemian leviämisen estämiseksi välttämättömiä. Aluehallintovirasto seuraa sairaanhoitopiirien epidemiatilanteen kehittymistä jatkuvasti ja kumoaa päätökset, kun niiden edellytykset eivät enää täyty.