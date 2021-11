Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Paikallislehti haluaa elää yhteisössään ja tehdä töitä sen puolesta myös uutisoidessaan

Kalajokiseutu on paikallislehti, joka syystä ja toisesta on menestynyt paikallislehtikilpailuissa. Tänä vuonna lehti palkittiin Suurilla Lehtipäivillä torstai-iltana Suomen parhaana yksipäiväisenä paikallislehtenä. Tosiasiassa lehti ilmestyy käytännössä joka päivä verkkopalvelunsa kautta. Lehden julkaisija on sama kuin Keskipohjanmaan eli KPK Yhtiöt Oyj, jonka julkaisulistalle kuuluu kaupunki- ja paikallislehtiä, maakuntalehtiä ja matkailulehtiä. Paikallislehtikisassa sijoittui viiden parhaan joukkoon myös konsernin Perhonjokilaakso.

Valitsijaraadin mukaan Kalajokiseutu on raikas, hyväntuulinen ja ajankohtainen lehti, jonka journalistinen järjestys ja laatu, visuaalinen ilme ja vuorovaikutus lukijoiden kanssa ansaitsevat tunnustusta. "Kalajokiseutu erottuu joukosta, koska se käsittelee rohkeasti ja elävästi myös raskaita aiheita."

Kalajokiseudun pieni tekijäjoukko tekee työtä suurella sydämellä ja ammattitaitoisesti. Paikallislehti mielletään liiankin herkästi mukavaksi, jopa harmittomaksi kotiseutulehdeksi. Myös paikallislehden tehtävä on elää asukkaidensa elämässä ja tunnoissa, olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa ja lisäksi reagoida uutisiin. Ehkä juuri tämä viimeinen tehtävä välillä yllättää ympäristönsä oli kyseessä paikallislehti tai joku muu lehtityyppi. Yhteiskunnan, päätösten ja seurausten selvittäminen on median tehtävä. SE on työtä kotiseudun puolesta. Se ei estä tekemästä myös lempeätä ja ihmisten elämässä lämmintä journalismia.

Nykyajan paikallislehdet ovat poikkeuksellisen rakastettuja myös paperisina versioina. Digitaaliset näköislehdet kiinnostavat ja verkkopalvelut ovat kasvattaneet suosiotaan. KPK Yhtiöissä paikallislehtiä tehdään yhteistyössä konsernin muiden lehtien kanssa, mutta on ainutlaatuiset paikalliset sisällöt ovat tärkeitä lukijoilleen. Sen huomaa siitäkin, että monia paikallislehtiä luetaan oman alueensa ulkopuolella. Kotiseutu tulee lähelle oman lehden kautta.

Tiina Ojutkangas

