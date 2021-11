Koronavirus ei osoita Pohjanmaalla laantumisen merkkejä. Kuluneen viikonlopun aikana alueella todettiin yhteensä 122 uutta positiivista koronavirustartuntatapausta.

Maanantaina kokoontunut Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä toteaakin Pohjanmaan täyttävän epidemian leviämisalueelle ominaiset tunnusmerkit. Ilmaantuvuusluku oli maanantaina 122.

Positiivisiksi todettujen koronavirusnäytteiden osuus on kasvanut viimeisten kahden viikon aikana. Edellisten seitsemän vuorokauden ajalta positiivisten näytteiden osuus on 5,4 prosenttia. Viime päivien aikana uusia tartuntoja on todettu erityisesti alueen eteläosissa.

Noin 40 prosenttia tartunnoista on todettu alle 12-vuotiailla lapsilla, joista tartunnat leviävät herkästi perheisiin ja muihin tartunnan saaneiden lähihenkilöihin. Edelleen tartuntoja on todettu myös alueen pohjoisosissa sekä jälleen lisääntyvässä määrin Vaasassa.

Pohjanmaan alueella yhden rokoteannoksen saanut 86,6 prosenttia alueen väestöstä ja kaksi rokoteannosta saanut 81,3 prosenttia. Tartuntojen määrä sairaanhoitopiirissa on yhteensä vajaat 4 300 ja koronaan on kuollut 19 henkilöä.

Tilannekuvansa perusteella Pohjanmaan alue täyttää sosiaali- ja terveysministeriön määrittelemän viruksen leviämisalueen tunnusmerkit. Ryhmä antoi tilannekuvan tiedoksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle.

Ryhmä ei tehnyt muutoksia alueella voimassa oleviin suosituksiin. Edellisten päätösten mukaan kasvimaskin käytön suositus jatkuu marraskuun loppuun saakka. Pohjanmaalla kannustetaan myös edelleen rokotesuojan hankkimisen sekä testaamiseen matalalla kynnyksellä jo lievissäkin oireissa.

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 23. marraskuuta ja tarvittaessa jo ajankohtaa aikaisemmin.