Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Maapallolla ei ole vaihtoehtoa – ilmastonmuutos on saatava kuriin eikä aikaa ole tuhlattavaksi

Arviot viikonvaihteessa Glasgow´ssa Skotlannissa päättyneestä ilmastokokouksesta vaihtelevat pettymyksestä kiitoksiin. Jos ei sentään suoranaisiin kiitoksiin, ainakin varovaiseen optimismiin.

Sitä ei edustanut YK:n pääsihteeri António Guterres, joka toki arvioi tuoreeltaan ilmastokokouksen antia ”tärkeänä askeleena”, mutta ei kuitenkaan riittävänä.

The #COP26 outcome is a compromise, reflecting the interests, contradictions & state of political will in the world today.



It's an important step, but it's not enough.

It's time to go into emergency mode.



The climate battle is the fight of our lives & that fight must be won. pic.twitter.com/NluZWgOJ9p