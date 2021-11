Niklas Käckosta GBK:n valmentaja – "Seurassa alkaa nyt uusi projekti, jonka tavoitteena on ensin nousta Kakkoseen ja pitemmällä tähtäimellä Ykköseen", sanoo seuran puheenjohtaja Robert Åström



Pietarsaarelainen Niklas Käcko on GBK:n uusi päävalmentaja. Käckö, 50, on tehnyt seuran kanssa 1+1-vuotisen sopimuksen. – Meillä alkaa seurassa nyt uusi projekti, jonka tavoitteena on ensin nousta Kakkoseen ja pitemmällä tähtäimellä Ykköseen.