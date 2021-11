Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Tuottajien tuskan ymmärtää, mutta asia ei ole ihan ykinkertainen: Teoriasta käytäntöön

Maataloustuottajat ovat ahdingossa monesta suunnasta. Yksi vuosikausia puhuttanut asia on tuottajatulo. MTK on syyttänyt kaupan sopimuskäytäntöjä jäykiksi. Tuottajien etujärjestön mielestä kaupan pitäisi tarjota nykyistä lyhyempiä sopimuksia ja joustoja maatalouden kriisin helpottamiseksi. Kauppojen edustajilla on monenlaisia näkemyksiä esimerkiksi hinnoittelujaksoista. Toisaalta hinnoista ei neuvotella läheskään aina tuottajien kanssa vaan elintarviketeollisuuden yritysten kanssa.

Hintapolitiikan lisäksi keskustelu ilmastoasioista käy kuumana. Syyllisten hakemisen sijasta pitää tietysti etsiä ratkaisuja ja uskoa kuitenkin faktoihin. Kestävillä maa- ja metsätalouskäynnöillä voi osaltaan ratkaista ilmastovaikutuksia. Glasgow’n ilmastokokouksessakin päästiin sopuun maatalouden ilmastotyöstä, joka aikanaan vaikuttaa suomalaiseen maa- ja metsätalouteen.

Keskiviikkona maataloustuottajat purkivat turhautumistaan eri puolilla Suomea. Kuluttajilla oli mahdollisuus ostaa maataloustuotteita tuottajahinnoilla. Protestin järjestävät Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ja ruotsinkielinen tuottajajärjestö Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC. Protestilla järjestöt pyrkivät kiinnittämään huomiota viljelijöiden heikkoon asemaan elintarvikemarkkinoilla, kertoi MTK.

Protestien tarkoituksena oli myös se, että tuottajat ja kuluttajat kohtaisivat. Viljelijät myivät elintarvikkeita tuottajahinnalla ja kuluttajat saivat mahdollisuuden maksaa enemmänkin. Näin myös tapahtui esimerkiksi Kokkolassa järjestyssä tapahtumassa, joka väkimäärästä päätellen näytti kiinnostavan yleisöä.

Tuottajien tuskaantumisen ymmärtää, mutta kaupatkin ovat tuottajan ja kuluttajan välissä. Kun suomalaiset ovat valmiita maksamaan puhtaista, kotimaisista elintarvikkeista, on hintoihin helpompi vaikuttaa. MTK:n teettämän tutkimuksen mukaan neljä viidestä suomalaisesta ilmoittaa olevansa valmis maksamaan ruuastaan enemmän, jos hinnannousu kanavoituisi kokonaan viljelijälle. Sitä ei tiedetä, miten hyvin tämä todellisuudessa toteutuisi. Ilmapiiri on periaatteessa positiivinen, mutta käytännössä ihmiset mielellään ostavat halpaa.

