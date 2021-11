Koronaluvut ovat ennätystasolla Suomessa, murheellinen epidemiatilanne näkyy paikallisestikin – Mitä STM ja THL tuumaavat tilanteesta? Katso kello 10 alkava viikoittainen tiedotustilaisuus tästä

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pitävät torstaina kello 10 koronatilannekatsauksen. Tilaisuudessa käsitellään rokotustilannetta sekä koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti.

Tilannekatsauksessa ovat mukana johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä sekä projektipäällikkö Anna Katz ja johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä.

Lisäksi kysymyksiin vastaamassa ovat erityisasiantuntija Laura Järvelä ja strategiajohtaja Pasi Pohjola STM:stä.

THL kertoi keskiviikkona, että keskiviikkona raportoitu päiväkohtainen tartuntaluku (1 151) on yksi epidemia-ajan kovimmista. Yhtä kolkko on kahden viikon tartuntamäärä: noin 11 000 tartuntaa. Se on yli 3 000 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Tilanne ei ole yhtään sen parempi paikallisesti. Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla kärvistellään epidemian leviämisvaiheessa. Ilmaantuvuusluku puhkoo yhä 300:n rajan Keski-Pohjanmaalla.

