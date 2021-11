Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Tutustumispakkaus Itävallasta – "Tästä voi helposti aloittaa, kunhan muistaa että ne muut vastaavat ovat parempia"

Viiniarvio

Expedition Grüner Veltliner 2020, Itävalta, 12,99 €

Uutuusviinien joukosta löytyi myymälässä itävaltalainen Expedition Grüner Veltliner, mikä oli mukava yllätys, niitä ei ole hyllyssä yhtään liikaa. Vähän tietysti epäilytti pakkaus. Litran muovipullo antaa aihetta olettaa laadun olevan normaalia heikompi. Mutta tutkitaan ennen kuin hutkitaan, ajattelin.

Tämän veltlinerin tuoksu on oikean suuntainen. Limettimäistä sitrusta, vihreää omenaa ja päärynää. Ei mitään vikaa, ei nyt ehkä kovin voimakas tuoksu, mutta sellainen kuin pitääkin olla tällä rypäleellä.

Tuoksu ja alkumaku ovat sellaisia kuin pitääkin, mutta silti viini ei pärjää ruuan seurassa kovin hyvin.

Pelkällään maistettuna maku on hyvin linjassa tuoksun kanssa. Sitrus tuntuu ensimmäisenä, sitten hapahko omena. Ensivaikutelma on raikas, mutta maku lässähtää nopeasti. Lautasella oli muusia maa-artisokasta ja perunasta sekä paistettua lohta ja omena-avokadosalsa hyvin sitruunalla höystettynä. Ruokaan nähden viinin hapot ja maku eivät oikein jaksaneet kantaa. Vaalea kala olisi toiminut paremmin, mutta silti tämä valkoviini on vähän yksioikoinen. Jos Grüner Veltliner ei ole tuttu rypäle, tästä voi helposti aloittaa, kunhan muistaa että ne muut vastaavat ovat parempia.