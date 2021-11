Voimailu on kruunupyyläiselle Jonna Pohjolalle intohimo ja osa identiteettiä – "Jos se on poissa, on puolet minusta poissa"



Jonna Pohjola treenaa voimanostoa tavoitteellisesti. Maisa Järvelä

Miten innostuit voimanostosta? Millainen on ollut polkusi SM-kultaan? – Aloitin voimailun noin seitsemän vuotta sitten. Työskentelin silloin hierojana ja voimailua harrastava asiakkaani vinkkasi, että kannattaisi kokeilla käydä penkkaamassa.