Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Mielenterveysongelmista ei saa tulla suomalaisten kansantauti vaan ihmisten on saatava oikeanlaista apua

Ensi viikolla vietettävän mielenterveysviikon teemana on empatia ja kohtaamisen tärkeys. Viikon tavoitteena on viestiä siitä, että jokainen meistä, mielenterveystilanteesta riippumatta, ansaitsee tulla kohdatuksi, samalla tavalla. Mielenterveysviikon aikana on mahdollisuus puhua aiheesta, joka edelleen on jollakin tavalla tabu ja hankala keskustelunaihe vaikka niin ei tarvitse olla.

Mielenterveyden keskusliitto muistuttaa, että ollessamme epävarmoja, mitä sanoa tai tehdä, saatamme sulkea silmämme koko asialta. Mielenterveysongelmia kohdattaessa ei kuitenkaan suljeta silmiä vain asialta vaan erityisesti ihmisiltä, muistuttaa liitto. Aniharva ei sairastu mihinkään sairauteen elämänsä aikana. Mielenterveysongelmien määrä kasvaa Suomessa. Esimerkkinä kerrottakoon, että alle 30-vuotiaiden mielenterveysperusteisten työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on yli kaksinkertaistunut 2000-luvulla.

Hyvä olisi muistaa, että mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat yleisiä ja tavalla tai toisella meistä useimmat kohtaavat sairastuneen tai sairastumme itse. Perjantain Keskipohjanmaassa puhutaan teemaviikon aiheista käymällä Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen kuntouttavassa asumisyksikössä Keltasirkussa Kannuksessa. Siellä pohditaan kohtaamisen tärkeyttä ja esimerkiksi koronan aiheuttamia muutoksia. Keltasirkussa asuva Sami Särkioja sanoo, että omaan asuntoon tulisi helposti jäätyä ilman asumisyksikön väen yhteisiä hetkiä.

Keltasirkun henkilökunta kuvailee mielenterveyden ongelmien herättämiä ennakkoluuloja arvioimalla, että asiat ovat paremmalla tolalla kuin vuosikymmeniä sitten. On selvää, että teemapäiviä tarvitaan tiedon lisäämiseksi ja asenteiden parantamiseksi. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että mielenterveysongelmiin puututaan ja haetaan aktiivisesti hoitokeinoja.

Ihmisten ei pitäisi joutua odottamaan pitkiä aikoja lääkäriin tai terapiaan pääsyä. Monet mielenterveysongelmat vaativat pitkään ennen kuin oikea lääkitys ja muu apu löytyvät. Mielenterveysongelmia on kutsuttu Suomen uudeksi kansantaudiksi. Tämä suunta on syytä muuttaa.

