Tuulivoimabisnes tuo pysyvät aukot alueen metsiin – Pakkolunastukset aiheuttivat Kalajoen Mehtäkylään 60 metriä leveitä voimalinjojen johtokäytäviä: "Epäoikeudenmukaista" sanoo maanomistaja Janne Tölli, katso video



Next

Janne Tölli Karhunnevankankaan tuulipuistosta Jylkkään tulevalla 8,3 kilometriä pitkällä johtokäytävällä, jota on aukeaksi hakattu noin 40 metrin leveydeltä. Mutkalammin puistosta voimajohtoa Jylkkään tulee yli 30 kilometriä.

Janne Tölli Karhunnevankankaan tuulipuistosta Jylkkään tulevalla 8,3 kilometriä pitkällä johtokäytävällä, jota on aukeaksi hakattu noin 40 metrin leveydeltä. Mutkalammin puistosta voimajohtoa Jylkkään tulee yli 30 kilometriä.

Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan metsissä on paljon tuulipuistojen voimalinjoille rakennettuja 60 metriä leveitä johtokäytäviä ja lisää on tulossa. Tilanne kärjistyy Kalajoen Mehtäkylän keskustassa, jossa on Suomen suurin tuulipuistojen muuntoasema.