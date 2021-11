"Olen tosi ylpeä ohjelmasta", toteaa Rusk-festivaalin taiteellinen johtaja Anna-Maria Helsing – ensi viikolla alkavassa tapahtumassa kuulee amerikkalaista minimalismia, virtuoosikappaleita ja harvinaisuuksia



Less is more – vähemmän on enemmän – on tämän vuoden Rusk-festivaalin alaotsikko. Se viittaa amerikkalaiseen minimalismiin, jota ohjelmassa edustaa esimerkiksi säveltäjä Philip Glass.