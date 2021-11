Ajan tyhjän kentän ja hiljaisen areenan ohitse. Pimeys, sumu, valot, vihreä kenttä, tyhjät maalit. Kentän tunnelma tyhjä, tyhjyydessäkin latautunut, irti kadusta, irti meistä tavallisista tallaajista, asfaltista ja liikenteestä. Jalkapalloareena lepää karuna hieman irti kadusta. Suljettuna mutta tyytyväisenä, tietoisena omasta merkityksestään. Mikromaailma, kaupunki kaupungissa, jolla omat lainalaisuudet, käytävät, kellarit ja katsomot. Keskustassa sykkivä viheriö, unelmien keskikenttä.

Tänne tuodaan aivan kohta 2021 jalkapallolla, jokainen pallo edustaa unelmaa. Unelmien kentällä voit vaihtaa vanhan pallon uuteen, päivittää näkymäsi tulevaisuudesta. Mutta miten päädyin tänne, areenalle tuhansien pallojen ympäröimänä?

Istun autossa nuoren poikani kanssa ja odotan lauttaa. Odotan, että pääsen ajamaan lautalle, kun poikani kysyy minulta:

Voitko laskea kuinka monta jalkapallopelaajaa minä muistan?

Joo, voin kyllä.

Mutta oikeastaan ajatukseni ovat muualla. Kun määrä nousee yli viidenkymmenen, piristyn ja totean, että kaikki nimet, joita hän luettelee, ovat minulle tuntemattomia. Iso osa on suoraan sanottuna erikoisia: Yaya Touré, Kolo Touré, De Rossi, De Sanctis, Jèrôme Boateng, Radamel Falcao, Azpilicueta ja monia muita. Kuulostaa salaiselta kieleltä, runolliselta koodilta, jota en osaa tulkita.

Niin alkoi yllättävä matkani unelmien pallokentälle, jalkapallotaiteen maailmaan, vaikka en ymmärtänyt sitä silloin.

Sophia Ehrnrooth Galleria Artistassa. Markku Jokela

Neljä vuotta myöhemmin, ensimmäisen jalkapalloaiheisen näyttelyni jälkeen, sain kiinnostavan kutsun yhteen Rooman nykytaiteen museoista, MAAM - The Museum of the Other and the Elsewhere, toiseuden ja muukalaisuuden -museo. MAAMissa järjestetään joka vuosi rasismin vastaisia jalkapalloturnauksia ja vuonna 2019 nousi ajatus, että turnauksen voisi avata taideteoksella heidän jalkapallokentällään.

Museo oli ennen salamitehdas. Kymmenisen vuotta sitten tehdasalueelle muutti laittomia siirtolaisia. Hylätystä tehdasalueesta tuli koti kahdellesadalle aikuiselle ja lapselle eri puolilta maailmaa. Nykyään vanha teurastamo on tunnettu laittomana museona. Kyseessä on innovatiivinen konsepti, epätavallinen näyttelypaikka, jossa esitellään sekä paikallisesti että kansainvälisesti tunnettujen taiteilijoiden teoksia. Rajut seinämaalaukset, muraalit ja pysyvät installaatiot vahvistavat alueella vallitsevaa karua tunnelmaa. Se ei ole helppo paikka kasvaa, mutta se on vapaakaupunki monille paperittomille ja mahdollistaa koulunkäynnin.

Työryhmäni ja minä halusimme viedä Unelmien kenttä -installaation Roomaan. Me täyttäisimme pienen kentän sadoilla jalkapalloilla ja pyytäisimme osallistujia pohtimaan tulevaisuuden unelmiaan. Teos olisi avoin yleisölle yhden päivän ajan.

A Musical Space - Etydi 4 pianolle ja 3 pelaajalle. Markku Jokela

Ota mukaasi vanha pallo Unelmien kentälle. Jätä se kentälle ja poimi itsellesi ihan uusi pallo, uusi mahdollisuus, uusi tulevaisuudennäkymä. Ehkä sinulla ei ole lainkaan omaa palloa, tule kentälle ja ota mukaasi uusi. Ehkä et yhtään välitä jalkapallosta? Voit tulla kentälle ja oleskella omien unelmiesi pallomeressä. Tartu tänään palloon ja potki unelmasi maaliin.

Uskoimme, että sää olisi toukokuussa kaunis, laittaisimme kaikki pallot tarkkaan alkuasetelmaan ja dokumentoisimme prosessin. Avajaistilaisuudessa yleisö, nuoriso, lapset ja aikuiset astuisivat kentälle. Sen jälkeen kenttä ja pallot alkaisivat elää omaa elämäänsä ja me kysyisimme yksinkertaisia kysymyksiä: Mistä unelmoit, kun olit nuorempi? Millainen on unelmasi tulevaisuudesta?

Kun teen tämän kysymyksen aikuiselle, saan tavallisesti vastaukseksi kuvauksen siitä, miten elämä on muokannut häntä – harva on elänyt nuoruuden unelmaansa – on eletty läpi muutosten, jotka ovat kuljettaneet nykyiseen elämään. Siitä huolimatta on tärkeää saada unelmoida kentällä ilman rajoituksia. On tärkeää, että näkee mahdollisuuden tulevaisuuteen, että on oikeus toivoa itselleen parempaa tai tyydyttävämpää elämää. Tämä oli jotain, mitä halusimme tehdä Rooman kentällä yhdessä nuorten kanssa.

Taideteos Roomassa johti dokumenttielokuvaan 900 jalkapalloa, tutkielmaan siitä, miten vastoinkäymisistä huolimatta voi tehdä työtä yhdessä kohti yhteistä päämäärää. Vaikka myrskysade levittäytyi koko kaupungin ylle ja hukutti koko pelikenttämme, tuli työprosessista MAAM:in museon nuorten kanssa vastoin kaikkia odotuksia hieno.

Unelmat tarvitsevat yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä, jotta ne voivat toteutua. Sitä tarvitsi myös Unelmien kenttä Helsingissä. Elokuussa tänä vuonna Töölön jalkapallostadion täyttyi 2021 jalkapallosta, jotka oli aseteltu tiukkaan muodostelmaan. Tarvittiin ihmisiä, jotka kovista rajoituksista huolimatta uskoivat unelmiin, väkeä ja yrityksiä, jotka sanoivat ”kyllä!” Yhden päivän aikana sadat pallot vaihtoivat omistajaa, ja satoja on matkalla uuteen kotiin, kouluihin ja yhdistyksiin. Jokainen pallo edustaa nuoren ihmisen oikeutta unelmoida tulevaisuudestaan. Päivän aikana potkittiin tuhansia unelmia maaliin.

Harjoituskenttien latautunut tunnelma, nuorten unelmat ja sisähallien outo estetiikka imaisi minut mukaansa kuin hyönteisen joka lentää kohti valokeilaa. Ja tässä valokeilassa räpiköin vieläkin.

Meet the Artist näyttelyyn Kokkolaan tuon Runoteoksen Unelmien kentälle sekä vastavalmistunut A Musical Space - Etydi 4 pianolle ja 3 pelaajalle.