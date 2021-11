Kokkolan kaupunginvaltuutettu Mauri Lahden mielipide: Kiinteistöveron alennuksesta hyötyvät ökytalot

Viime Kokkolan kaupunginvaltuusto päätti v. 2022 veroprosenteista. Keskustelua aiheutti esitys alentaa vakituisen asunnon kiinteistöveroprosenttia. Mielipiteet tietenkin erkanivat, kun esitettiin vakinaisen asunnon veroprosentin alentamista 0,70:stä 0,60 prosenttiin. Alentamisen kannattajia perusteli jopa tunteikkaasti että ollaan oikealla tiellä, kun esim. yksin asuva omassa asunnossa tinkii lääkkeistäkin, kun on niin korkea kiinteistöverotus ja noussut vuosittain kovin paljon.

Katsotaanpa mitkä ovat Kokkolan valtuuston päätäntävallassa olevat kiinteistöveroprosentit.

Yleinen kiinteistövero vuosina 2014-2021: 1,25 %

Vaktuisen asunnon kiinteistövero 2017-2021: 0,70%

Muiden asuinrakennusten 2017-2021: 1,10%

Rakentamattomien tonttien 2017-2021: 3,25%

Voimalaitosrakennuspaikan 2018-2021: 3,10%

Tästä voidaan päätellä, ettei ainakaan omilla päätöksillä nostettu veroprosentteja tiuhaan eikä kiinteistöverot nousseet, oliskohan korotuksilla jotain tekemistä verottajan määrittelemän verotusarvon kanssa. Kannattaa kaivaa esiin omat kiinteistöveroilmoitukset ja sieltä selviää ja voi katsoa, miten rakentuu oman kiinteistön verotus.

Se mitä valtuusto nyt päätti, laskea nolla piste seittemästä nolla piste kuuteen, olisin säilyttänyt sen entisellään koska se on meille tavallisille pientaloasujille aika pieni siihen nähden mitä palveluja kaupunki tarjoaa. Tiedän että moni asuja siinä torpassaan valitsee mieluimmin ne palvelut jotka eivät ole pakollisia, mm. lumen aurauksen, hiekoituksen ym. niin posti ja vieraat pääsee ja itsekin pääsee vaikka kauppaan. No kukas tästä alennuksesta tosiasiassa hyötyy, siitä miljoonasta joka on pois kaupungin tuloista, no ne ökytalot joilla on luonnollisesti korkeampi verotusarvo.

Mauri Lahti

kaupunginvaltuutettu, hallituksen jäsen