Saarikko varoitti vasemmistoa ja vihreitä talousryhdin hylkäämisestä – Hallituksen toimintakyky askarrutti vilkkaana kokouslauantaina

Hallituspuolueiden puheenjohtajien puheenvuoroja kuunneltiin lauantaina tarkalla korvalla, kun hallituspuolueista neljän puolue-elimet kokoontuivat riitaisen viikon päätteeksi.

Järin sopuisaa kuvaa hallitus ei antanut itsestään lauantainakaan. Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko julisti puolueensa puoluevaltuuston kokouksessa Rovaniemellä, että keskusta ei tule olemaan mukana hallituksessa, jossa "keimaillaan talousryhdin hylkäämisen kanssa". Hänen mukaansa sovitun menokehyksen horjuttaminen on hallituksen horjuttamista.

Saarikon mukaan "sosiaalidemokraattien, vasemmistoliiton ja vihreiden joukoissa on aika lopettaa haaveilu yhteisen kehyssopimuksen rikkomisesta". Kaikki syyt kehysten avaamiselle koronan jälkeen ovat Saarikon mukaan tekosyitä.

– Valtiovarainministerinä vastuullani on ensi vuoden talousratkaisujen valmistelu. Se työ ensi kevään kehysriihtä varten on nyt aluillaan. Aion käydä tämän periaatteellisen keskustelun kaikkien hallitusryhmien puheenjohtajien kanssa vielä ennen joulua. En jää odottamaan jäiden lähtöä Kemijoesta, jos tästä on erimielisyyttä, Saarikko uhkasi.

Saarikko nosti puheessaan esille myös hallituspuolueiden välit.

– Tunnistan, että hallituksesta syntyy nyt riitelevä kuva. En pidä siitä itsekään. Puolustan silti oikeuttani pitää keskustan ydinarvoista kiinni.

Marin uskoo hallituksen yhteistyökykyyn

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin sanoi suhtautuvansa hallitusyhteistyöhön rakentavasti ja uskovansa, että kaikki asiat ovat ratkaistavissa, jos halua siihen löytyy.

Hänen mukaansa hallituspuolueet ovat välillä tiukkojenkin vääntöjen jälkeen pystyneet tähän asti ratkaisemaan kaikki eteen tulleet kysymykset, eikä hänellä ole epäilystäkään siitä, ettei sama onnistuisi myös tulevaisuudessa.

Marin kommentoi Saarikon puheita toimittajille kysyttäessä Oulussa SDP:n aluevaaliohjelman julkistustilaisuuden yhteydessä.

– Tietenkin me lähdemme siitä, että se, mistä yhdessä sovitaan, niin siitä pidetään kiinni. Viime kevään kehysriihessä yhdessä sovimme kehyksistä ja siitä, minkälaisia sopeutustoimia tulemme tekemään, Marin sanoi.

Hänen mukaansa tulevassa kehysriihessä ensi keväänä katsotaan yhdessä, mistä 370 miljoonan euron pysyvät säästöt löytyvät.

"Kalistellaan, sovitaan ja mennään eteenpäin"

Hallituspuolueet ovat tällä viikolla olleet napit vastakkain ennen muuta niin sanotusta taksonomiasta.

Taksonomialla eli kestävien rahoitustuotteiden määritelmällä EU pyrkii ohjaamaan sijoituksia tulevaisuudessa niin, että ne tukisivat ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviä hankkeita.

Hallitus on jakautunut asiassa kahtia, kun SDP, keskusta ja RKP ovat vastustaneet EU:n taksonomia-asetukseen liittyvää säädösehdotusta, kun taas vihreät ja vasemmistoliitto ovat olleet asiassa eri linjalla.

Uuden ympäristö- ja ilmastoministerin Emma Karin (vihr.) mukaan on luonnollista, että erilaiset näkemykset välillä törmäävät, kun hallituksessa on viisi erilaista puoluetta, joilla kaikilla on omat arvonsa ja painotuksensa.

– Välillä vähän kalistellaan, sen jälkeen sovitaan ja sitten mennään eteenpäin, Kari luonnehti hallituksen toimintakykyä.

SDP:n, keskustan ja vihreiden puolue-elinten ohella lauantaina oli koolla vasemmistoliiton puoluevaltuusto, jossa on sunnuntaina ohjelmassa puheenjohtaja Li Anderssonin linjapuhe ja tiedotustilaisuus.