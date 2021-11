Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Koronan sitkeys joulun lähestyessä huolestuttaa – Miten rajoituksia voidaan kohdentaa?

Kuka olisi voinut edes kuvitella, että elämme joulun lähestyessä koronakauden pahimpia vaiheita Suomessa ja pohjalaisalueella. Rokotekattavuus on jo hyvällä tolalla keskimäärin. Kaikkiaan lähes 81 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut kaksi rokotetta.

Rokottamattomien suomalaisten määrä on joka tapauksessa suuri, sillä lapsia ei ole rokotettu ja lisäksi ovat ns. rokotekriittiset. Samaan aikaan ovat osalla ihmisistä meneillään kolmannet rokotukset. Kolmannen rokoteannoksen on saanut reilut 171 000 ihmistä. Suomalaisten lasten rokottamisesta ei ole vielä ratkaisuja, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa lapsia jo rokotetaan.

Kun aikoinaan kuviteltiin, että taivas aukenee rokotekattavuuden ollessa noin 80 prosenttia, on tämä arvio osoittautunut vääräksi. Viime torstaina oli kaikkien aikojen suurin luku sairastuneissa. Sairaalat ovat kantokykynsä rajoilla ja terveydenhuollossa on kriisi, sillä korona vie voimavaroja muiden sairauksien hoidosta. Sairaalahoidossa olevien määrä kasvaa ja suurin osa sairaalassa olevista ja tehohoidossa olevista on rokottamattomia.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi Iltalehden haastattelussa, että liian optimistiset arviot tautitilanteesta johtivat alkusyksystä koronarajoitusten purkamiseen liian varhain. Kiurun mukaan tilannekuva oli liian valoisa ja se on johtanut siihen, että Suomessa 12 aluetta on leviämisvaiheessa.

Mitä nyt sitten pitäisi tehdä, jos jätetään käsittelemättä se, mitä olisi pitänyt tehdä? Erilaisia rajoituksia kiristetään jälleen. Nyt on syytä keskustella siitä, miten rajoituksia kohdennetaan. Koronapassi on todettu monessa tilanteessa järkeväksi ratkaisuksi. Tuntuisi luonnolliselta, jos rajoitukset eivät kohdistuisi samalla tavalla rokotettuihin ja rokottamattomiin. Ei siksi, että ihmisiä halutaan eriarvoistaa vaan sairastumisriskin vuoksi. Vaikea kuvitella, että rajoituksia ei tulisi loppuvuoden aikana.

Joulu lähestyy, ja Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen arvioi, että tartuntojen määrä jatkaa kasvamistaan. Järvisen mielestä yksi ratkaiseva seikka on testaaminen. Kun kahdesti rokotettuja lieväoireisia ei pääsääntöisesti testata, jää moni infektio toteamatta (IS 21.11.). Hänen mukaansa lisäksi virus on muuttunut huomattavasti tartuttavammaksi ja pystyy tarttumaan rokotesuojankin läpi, eli rokotus ei estä saamasta tartuntaa.

Edellisestä ei kannata tehdä johtopäätöstä, että rokottaminen ei kannata. Tiedetään, että rokotetut sairastuvat lieväoireisemmin ja joutuvat huomattavasti harvemmin sairaalaan ja tehohoitoon kuin rokottamattomat. Tämä todetaan tässäkin pääkirjoituksessa jo toisen kerran. Rokotuskaan ei tarkoita sitä, että mitään rajoituksia ei pidä ottaa tosissaan

Mitä koronan hoidossa seuraavaksi tapahtuu? Millaisia rajoituksia toteutetaan? Kuinka koronapassia tullaan käyttämään? Liittyykö joulun viettoon tai pikkujoulukauteen erityisiä poikkeuksia? Meillä ihmisillä on monenlaisia kysymyksiä kullakin elämäntilanteen mukaan.

Viranomaiset ja poliittisetkin päättäjäkin ovat monen tulen välissä arvioidessaan oikeita koronatoimia. Vastuussa olevat joutuvat tekemään myös epäsuosittuja päätöksiä. Koronasta ei selviydytä toivomalla ja nykyinen tilanne tuntuu monella tavalla ristiriitaiselta. Ihmiset pitää ohjeistaa alueellisesti ja valtakunnallisesti.

