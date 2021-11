Soite palauttaa rahaa jäsenkunnilleen, koronatuet parantavat taloutta – "Soiten henkilöstö tekee töitä ihan jaksamisensa äärirajoilla", toteaa johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell



– Soiten henkilökunnalla on töitä enemmän kuin koskaan, samanaikaisesti jatkuva henkilökuntavaje, harmittelee johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell.

Korona-avustukset muuttavat olennaisesti Soiten talousarvion toteutumista ja Soite tulee tekemään selkeästi ylijäämäisen tuloksen vuonna 2021 ja siten palauttamaa jäsenkunnille ylijäämää. Soiten hallituksen kokouksessa kuultu osavuosikatsaus kertoo, että talouden osalta Soiten yhdeksän kuukautta on ollut tuottojen ja kustannusten kannalta vaikea ennakoida, yhtenä syynä hankalaan ennakointiin on ollut edelleen koronapandemia, joka on vaikuttanut koko yhteiskunnan toimintaan.