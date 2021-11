Syksyllä sattui käsiini hätkähdyttävä kirja, psykiatri Matti Paloheimon Suomalaisen lapsuuden haavat – Miten sinua kohdeltiin.

Kirja kertoo ”kotivammaisuudesta”. Termi oli minulle uusi, mutta avautui pian, kun aloin lukea. Kirja kertoo siitä, miten ihminen vammautuu psyykkisesti lapsuudessa saadun huonon kohtelun, perheväkivallan tai kokemansa vääryyden vuoksi.

Paloheimo tarkoittaa kotivammaisuudella tuhansien pienten tai suurten kohteluvirheiden jälkeensä jättämää koko persoonallisuuden vammaa, jotka ilmenevät muun muassa ahdistuneisuutena ja pelkoina. Tällaiseksi "pienoisväkivallaksi" saattaa riittää jopa vanhemman ivallinen hymy, puhumattakaan vähättelevästä puhetyylistä. Lapsi saattaa muistaa lopun elämänsä ajan, kuinka vanhempi katkaisi unelmilta siivet toteamalla: "Älä kuvittele itsestäsi mitään."

Sain kirjan juuri oikeana aikana luettavakseni. Syksyn aikana on tapahtunut sellaisia asioita, joita on vaikea selittää millään järkevällä ajattelulla. Tässä kirjassa tuli vastaus moneen miksi-kysymykseen: Taustalla on paha kotivammaisuus.

Olen kohtuullisen läheltä joutunut todistamaan, mitä perheväkivalta, alistaminen ja narsistinen vanhempi voi aiheuttaa ihmisille. Se ei aiheuta vain lapsena kipua, häpeää ja huonommuuden tunnetta, vaan se seuraa ihmistä koko elämän. Se vaikuttaa itsetuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin. Sellaiselta ihmiseltä puuttuu perusturvallisuus.

On varmasti vaikeaa tunnustaa edes itselle, puhumattakaan muille, että on tullut kohdelluksi väärin oman vanhemman taholta. Asian tunnustaminen on kuitenkin ainoa tie tervehtymiseen. Elämänvalheiden paljastaminen tekee kipeää ja on pitkä prosessi, mutta se on ainoa tapa katkaista pahoinvoinnin ja väkivallan ketju.

Suosittelen kirjan lukemista erityisesti heille, jotka ovat tulleet lapsena kaltoin kohdelluksi, mutta myös meille, joilla on ollut rakastava, tasapainoinen koti. Vain ymmärtämällä, miten kotivammaisuus syntyy, voi olla tukemassa toista ihmistä siitä irti. Prosessi ei ole helppo, mutta se on palkitseva.