Beatlesin tribuuttibändi saapuu Pietarsaareen ja Kokkolaan – Konserttikiertue oli vaakalaudalla, koska "John Lennonin" vaimo synnytti tyttären



Koska alkuperäistä The Beatlesia ei voi nähdä esiintymislavalla, seuraavaksi paras vaihtoehto on tribuuttibändi. Yesterday, Here Comes the Sun, Let it Be, Hey Jude ja monet muut The Beatlesin klassikot heräävät eloon, kun brittiläinen The Upbeat Beatles saapuu Kokkolaan ja Pietarsaareen tulevana viikonloppuna.