Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Koulun tehtävänä on opettaa – Muuten on turha ihmetellä Pisa-tutkimuksen tuloksia

Koulut ja oppiminen puhuttavat. Mikä on koulun tehtävä ja miten opettajien työ on muuttunut. Siinä on kaksi tärkeää kysymystä.

Monet yläkoulujen rehtorit kokevat oppimisen tason olevan laskussa heidän koulussaan, selviää Lännen Median yhteistyössä Suomen Rehtoreiden kanssa toteuttamasta kyselystä, joka julkaistiin viime viikonloppuna.

Kyselyyn vastanneista rehtoreista 60 prosenttia arvioi, että oppimisen taso on heikompi kuin edellisen Pisa-tutkimuksen aikaan 2018. Yksikään vastaajista ei arvioinut tason olevan nousussa. Se on aika surullista maassa, jossa oppimisen tasoa on totuttu pitämään hyvänä ja tärkeänä mittarina.

Suomessa on jo vuosia toteutettu periaatetta, jossa erityistäkin tukea tarvitsevia oppilaita opetetaan samassa luokassa muiden kanssa. Rehtorien vastauksista näkyi, että tämä periaate tuo ongelmia. Tarvittaisiin pienryhmiä ja resursseja.

Opettajien työ ei tapahdu ainoastaan koulussa vaan kodin ja koulun yhteistyö vaikuttaa. Rehtoreille tehdyn selvityksen mukaan joidenkin vanhempien suhtautuminen kouluun ja oppimiseen on muuttunut välinpitämättömäksi. Osa oppilaista ei ole valmis näkemään vaivaa oppimisen eteen. Osittain nämä ovat tuttuja juttuja, mutta sekin on totta, että perheiden tilanteet ja ongelmat ovat muuttuneet. Syrjäytyminen vaikuttaa lasten koulunkäyntiin.

Pisatutkimusten tulokset ovat heikentyneet ja järkyttävää kyllä esimerkiksi lukutaito on heikentynyt. Rehtorit tunnistavat asian ja kertovat selvityksessä omia näkemyksiään syistä. Niitä ovat esimerkiksi lukemisen väheneminen ja oppilaiden sekä vanhempien kännykän käytön lisääntyminen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Koronavuodet eivät ole tehneet koulunkäynnistä tai oppimisesta helpompaa. Jotkut lapset haluavat mieluummin jäädä kotiin. Osalle etäkoulu sopii ja toisille se merkitsee koulunkäynnistä luistamista.

Lapsista ja nuorista on huolehdittava kokonaisvaltaisesti. Meillä Suomessa on ainakin suhteellisen hyvät valmiudet siihen. Kodeilla on oma roolinsa ja kouluilla henkilökuntineen toinen. Rehtorien viestin kuitenkin ymmärtää. Välillä kuulostaa siltä kuin koulu olisi holhooja, sosiaalityöntekijä ja vanhempi sen sijasta, että lapsille ja nuorille opetettaisiin opetussuunnitelmassa tarkoitettuja asioita.

Opettajien ja koko henkilökunnan tulee pitää huolta lapsista. Pisa-tutkimusten tuloksia tai lasten pahoinvointia on turha ihmetellä, jos sosiaalinen tai henkinen hyvinvointi jää liikaa opettajien vastuulle. Tietysti lapsista ja nuorista on pidettävä huolta.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.