Lohtajan Väliviirteellä asuva Pauli Tuomaala on edelleen kadoksissa – Viimeinen havainto on tehty Marinkaisissa 14. marraskuuta

Poliisi tiedotti keskiviikkona 17. marraskuuta, että Kokkolan Lohtajalta on kadonnut 68-vuotias Pauli Tuomaala. Kadonneella oli katoamishetkellä yllään sinertävä takki, jossa raitoja, mustat college -housut, jaloissaan matalat vapaa-ajan kengät ja päässään kirjava pipo. Hän on ollut liikkeellä sinisellä naistenmallisella Tunturi-polkupyörällä.

Viimeisin mahdollinen havainto Tuomaalasta on tehty sunnuntaina 14. marraskuuta, kun hän on ollut pyörällä Lohtajan Marinkaisessa.

– Havainnon on tehnyt hänen tuttavansa, joten se on varsin luotettava, kertoo Mikael Appel Pohjamaan poliisista.

Tuomaalan etsintöjä on tehty nyt viikon ajan tuloksetta. Pyörää tai mitään mahdollista johtolankaa Tuomaalasta ei ole löytynyt.

– Katoamisilmoitus poliisille tehtiin 17. marraskuuta. Tuomaalan sukulaisia ja tuttavia on puhutettu, mutta toistaiseksi häntä ei ole löydetty. Etsintöjä jatketaan edelleen ja poliisi ottaa vinkkejä vastaan.

Appelin mukaan suurempiin maastoetsintöihin aletaan, jos poliisi saa tarkempia tietoja Tuomaalan mahdollisesta olinpaikasta.

– Nyt ei ole tiedossa mitään kohdennettua aluetta mistä etsiä. Kaikki normaalit kadonneen etsintöihin tehdyt toimet on tehty eli kännykkätietojen paikannukset tai pankkikortin käytöt. Ne eivät ole johtaneet kuitenkaan toivottuun tulokseen eli Tuomaalan löytymiseen, Appel toteaa.

Havainnot Tuomaalasta pyydetään ilmoittamaan hätäkeskuksen numeroon 112.

Tuomaala asuu Lohtajan Väliviirteeltä ja hän on ollut ahkera pyöräilemään niin Kannuksessa kuin Lohtajalla sekä muuallakin lähialueella.

Lestijoki-lehden saamien tietojen mukaan vapaaehtoisia etsijöitä on ollut runsaasti etsimässä Tuomaalaa. Monelle Tuomaala on ollut tuttu, kun hän on ikänsä Lestijokilaaksossa vaikuttanut ja asunut.