Tehohoidon kriittinen raja enää yhden koronapotilaan päässä – leikkaustoimintaa voidaan joutua ajamaan pian alas radikaalisti: "Meillä ei ole tässä tilanteessa yhtään positiivista uutista jaettavana"

Helsinki

Koronapotilaiden hoitoon varattuja tehohoitopaikkoja on ollut tänä aamuna jäljellä enää yksi, sanoo perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.).

Kiurun saamien tietojen mukaan Suomessa on ollut 49 ihmistä tehohoidossa koronan vuoksi. Kun määrä ylittää 50 rajan, leikkaustoimintaa ajetaan radikaalisti alas, ministeri varoitti torstai-iltapäivällä pidetyssä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tiedotustilaisuudessa.

Kiuru varoitti, että yksi tehohoitopaikka vaatii pahimmillaan neljän–viiden leikkauksen perumista Suomessa. Käytännössä koronapotilaiden hoito vaatii siis muusta hoitotarpeesta säästämistä.

– Eikä meillä ole takeita, että tulemme saamaan tarpeeksi hoitajia teholle töihin, jos perustamme oman strategiamme siihen, että epidemia voi paisua määrättömästi ja toimenpiteisiin ei ryhdytä ajoissa.

STM: Kriittinen tehohoitomäärä 50-60

Eilen illalla Kiuru kertoi, että paikkoja oli tuonhetkisen tiedon mukaan jäljellä seitsemän.

– Kyllä tämä korreloi myös tapausten määriin, joten nyt on aika vakavoitua ja muistaa, että meillä ei ole tässä tilanteessa yhtään positiivista uutista jaettavana.

Tehohoidon tilannetta avattiin myös aamupäivällä STM:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronatilannekatsauksessa.

– Olettaisin, että ministeri Kiuru tarkoitti sitä päivittäisessä tehohoitoraportissa olevaa lukua, jonka teho-osastot ilmoittavat, että heillä on välittömästi käytettävissä eristystä vaativan covid-19-potilaan hoitamiseksi, STM:n johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki kommentoi Kiurun eilisistä puheista kysyttäessä.

Voipio-Pulkin mukaan kriittinen koronapotilaiden lukumäärä tehohoidon osalta on kuitenkin vähän arviointikysymys.

– Mutta se on tuolla jossain 50–60:n kohdalla, jolloin alkaa todella dramaattinen toimintojen uudelleenjärjestely meidän sairaanhoitopiireissämme. Todella toivomme, että emme siihen tilanteeseen joudu, Voipio-Pulkki jatkoi.

Husin alueella peruttu leikkauksia

Erityisesti tehohoidon kuormitus on näkynyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella. Voipio-Pulkin mukaan marraskuun aikana on ollut hetkiä, jolloin Husin alueella on ollut koronapotilaiden käytössä jopa kolmannes tehohoidon paikoista.

Hus on joutunut jo lisäämään tehohoidon kapasiteettia ja perumaan leikkauksia tilanteen vuoksi.

Myös Varsinais-Suomessa tehohoitokapasiteetin kuormitus koronapotilaiden osalta on ollut suhteessa aika suurta. Muuallakin on ollut tehohoidon tarvetta, mutta kuormitus on ollut suhteessa pienempää.

THL kertoi keskiviikkona, että sairaalahoidossa oli Suomessa yhteensä 306 koronapotilasta. Tehohoidossa kerrottiin olevan 42 koronapotilasta. Sairaalahoitoa vaativien määrä oli laskenut edelliseen päivityspäivään eli maanantaihin nähden.

THL:n mukaan rokottamattomat ovat päätyneet erikoissairaanhoitoon elo-lokakuun aikana 19 kertaa todennäköisemmin ja tehohoitoon 33 kertaa todennäköisemmin kuin rokotetut.

Suomessa yli 1 300 uutta tartuntaa

Suomessa on tänään raportoitu THL:n mukaan 1 344 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä noin 13 400 koronatartuntaa, mikä on 3 700 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Kaikista viime viikolla testatuista 7 200 näytteestä oli positiivisia 6,3 prosenttia. Myös positiivisten näytteiden osuus tehdyistä testeistä on noussut hienoisesti viime aikoina.

Koko epidemian aikana Suomessa on vahvistettu kaikkiaan 180 878 koronatartuntaa.

Edellisten 14 vuorokauden aikana koronatartuntojen ilmaantuvuus on ollut noin 241 sataatuhatta asukasta kohden. Tätä edeltävän mittausjakson aikana vastaava suhdeluku oli 174,5.

Korkeimmillaan ilmaantuvuus on ollut Pohjois-Pohjanmaalla, noin 441, ja alimmillaan Etelä-Savossa, noin 79. Pohjois-Pohjanmaalla kyseinen suhdeluku on noussut merkittävästi, sillä ilmaantuvuus oli tuoreinta mittausjaksoa edeltävällä jaksolla noin 275.

Liki neljällä miljoonalla kaksi rokoteannosta

Ensimmäisen rokoteannoksen saaneita on Suomessa yli 4,2 miljoonaa. Koko väestön osalta tämä vastaa noin 76:ta prosenttia ja nykyisellään rokotettavan väestön osalta 86,4:ää prosenttia.

Täysin rokotettuja on hieman alle neljä miljoonaa, eli 71,5 prosenttia koko väestöstä tai noin 81,2 prosenttia rokotettavasta väestöstä.

Kolmannen annoksen on saanut 4,2 prosenttia rokotettavasta väestöstä ja 3,7 prosenttia koko väestöstä.

Suomessa rokotuksia annetaan tällä hetkellä 12 vuotta täyttäneille.

EU- ja ETA-alueella koko väestöstä vain noin 66 prosenttia on saanut täyden rokotussarjan.

